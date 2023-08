Aigle-Ollon-Bex – Des policiers patrouillent à la force des mollets Le Chablais vaudois vient de se doter d’une patrouille cycliste. Objectifs: plus de visibilité et de proximité. Noriane Rapin

Depuis le 12 juin, trois policiers circulent à vélo (ici à la gare d’Aigle). La patrouille en est encore au stade de projet pilote, qui se développera dans les prochaines années. Police du Chablais

Grâce à la petite reine, les agents pourront accéder plus facilement aux demandes des citoyens. C’était du moins l’idée de la Police du Chablais quand elle a créé sa patrouille cycliste. Depuis mi-juin, trois policiers parcourent les communes d’Aigle, Bex et Ollon sur leur vélo. Un mode de déplacement qui favoriserait le travail de proximité.



L’initiative est née d’un sondage effectué l’année dernière auprès de la population. «Il est ressorti de manière très claire que les citoyens souhaitaient une police plus visible et plus accessible, rappelle le commandant Jérôme Meilland. Certains ont même suggéré l’idée de policiers à vélo, en se référant à l’exemple d’autres villes qui se sont déjà dotées de telles patrouilles.» Le comité de direction a donc sauté sur l’occasion, d’autant que «le territoire est adapté à la pratique du vélo.»

Formation particulière

En quoi se déplacer à coups de pédales favorise-t-il le contact avec les gens? «C’est un avantage au niveau de la mobilité, explique Jérôme Meilland. Les agents peuvent se déplacer plus vite dans des zones stratégiques, comme la gare d’Aigle, sans se soucier de leur véhicule.» D’autre part, le vélo abolit les barrières. «On hésite moins à aborder une patrouille si elle n’est pas dans un véhicule motorisé.»

Si le moyen de locomotion diffère, les prérogatives restent les mêmes. Un agent à vélo doit pouvoir intervenir sur un accident, boucler une route ou interpeller une personne. Ce qui implique quelques contraintes, comme le précise le commandant.

«Les trois agents ont dû être formés. Il faut imaginer qu’ils doivent faire la même chose que leurs collègues et transporter leur matériel… Mais ils n’ont pas de voiture!» Ces policiers sont donc allés suivre les cours de l’Institut suisse de police, qui dispense des formations pour l’intervention à vélo. Celles-ci portent sur les techniques de conduite, le comportement tactique, les techniques de tir et les techniques de défense et de protection.

Tendance cantonale

Après avoir été abandonné au profit de la voiture ou du scooter pendant des décennies, le vélo est de retour en force dans les polices urbaines de Suisse romande depuis une dizaine d’années. Des policiers cyclistes circulent sur la Riviera, à Morges, ou encore dans l’agglomération lausannoise.

La patrouille cycliste en est encore au stade de projet pilote, appelé à se développer dans les prochaines années. Mais après deux mois, les acteurs semblent satisfaits: «Les trois collègues de la patrouille sont enchantés, sourit Jérôme Meilland. Et les retours des citoyens ont été très positifs jusqu’ici, même si certains s’étonnent un peu de voir passer des agents en uniforme sur une bicyclette.»

