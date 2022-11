Abo Prix photographiques – Des primés et des damnés Swiss et World Press Photo s’affichent à Prangins et le Prix Focale se présente à Nyon, tous dans une actualité dévastée avant même la guerre en Ukraine.

Des migrants sur les routes invisibles des Balkans qui se cachent dans un grenier abandonné, par Klaus Petrus, premier prix des Swiss Press Awards dans la catégorie «Étranger». KLAUS PETRUS

Les thématiques sont récurrentes, au risque de lasser plutôt que d’alerter. C’est tout le paradoxe du photoreportage: certains clichés se ressemblent d’année en année et, si l’on ne trouve pas en soi la force de s’en étonner, on se détourne, autant par déni que par ennui. Heureusement, les prix photographiques ne désarment pas et persistent à promouvoir ces catégories d’images qui rappellent que non seulement certains maux persistent, mais aussi qu’ils s’accentuent – sans même avoir à citer le conflit russo-ukrainien.