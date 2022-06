Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 64% des Vaudoises et Vaudois voudraient aller plus souvent au musée, au théâtre, assister à un spectacle de danse ou à un concert. Le manque de temps est un des principaux obstacles. Mais pas seulement! Lors du dernier grand sondage réalisé par le Canton, en 2019, afin de cerner les habitudes culturelles de la population, près de 4 personnes sur 10 pointaient la question financière. Et, parmi les personnes n’ayant pas de formation post-obligatoire, 54% des sondés jugeaient l’accès trop cher.

Difficile de les contredire. Au Montreux Jazz, l'offre gratuite pléthorique ne suffit pas à faire passer la pilule. Sitôt qu'on veut assister à un concert en salle, le billet le moins cher démarre à 82 fr. Et les tarifs frisent le démentiel quand ils s'affichent jusqu'à 500 fr. Certes, on peut savourer une soirée musicale pour moins cher. Des petits théâtres jouent la carte du modique. Et des formules existent pour s'autoriser une place de ciné, un fauteuil de théâtre ou un concert classique. Il n'en reste pas moins que, oui, s'instruire, tisser des liens, se confronter aux créateurs ou simplement se divertir à un prix.

Coup sur coup, plusieurs grandes institutions subventionnées ont choisi de «casser les prix». Le Théâtre de Vidy pour tous ses spectacles avec un tarif flexible (de 10 à 40 contre, auparavant, 45 ou 55 fr.). Et Plateforme 10, qui s’invente un billet transmissible à 15 fr. (25 fr. dès l’automne donnant accès à une visite de chacun des trois musées pendant trois mois. Tout l’été, la gratuité est même proposée aux moins de 26 ans.

On entend déjà certains s’égosiller: ceux qui, justement, jouissent d’invitations. «La culture se mérite», «L’art ne se brade pas». En effet, la culture se mérite. Mais sans frontières sociales ni économiques. Les choix audacieux de Vidy et de Plateforme 10 valent, peut-être, tous les programmes de médiation ou de passerelles culturelles qui cherchent à draguer différents publics mais finissent souvent dans l’impasse de l’entre-soi.

En s’attaquant au porte-monnaie, en osant la démocratisation de la culture, on espère voir s’infléchir une autre statistique: celle des 20% de la population qui avoue ne pas se sentir à sa place dans le monde de l’art ou celui de la création. Pour se piquer de culture, il faut pouvoir s’y frotter.

