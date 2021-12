Le LHC fessé à Rapperswil – Des problèmes de fond qui resurgissent inlassablement Après l’embellie constatée avant la trêve internationale, Lausanne est retombé dans ses travers, lundi soir à Rapperswil (7-0). Jérôme Reynard - Rapperswil

Les Lausannois ont fait pâle figure, lundi soir à Rapperswil. keystone-sda.ch

Lausanne a lancé son sprint final de l’année 2021; celui sur lequel il comptait surfer pour se rapprocher du top 6. Rapperswil, Bienne, Lugano. Sur le papier, cela résonnait comme trois confrontations directes ou presque; en tout cas comme trois opportunités de reprendre du terrain à un adversaire.

Mais bon… Ça, c’était avant que la première de ses possibilités ne tourne à la fessée, lundi soir en terres saint-galloises (7-0). Le LHC a désormais disputé 30 rencontres cette saison, et il n’a toujours pas gagné trois fois de suite. Voilà qui en dit long sur les problèmes de fond des Lions. Et notamment sur cette peine à faire la différence offensivement qui ressurgit inlassablement, même après une embellie (11 buts marqués en deux matches, mais face à la lanterne rouge Ajoie et à un Zurich émoussé).