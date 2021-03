Coronavirus en Suisse – «Des proches de victimes se sont sentis pestiférés» La pandémie a bouleversé les deuils, qu’ils soient causés par le virus ou non. Un chercheur lausannois documente le vécu des familles depuis des mois. Interview. Chloé Banerjee-Din

Depuis le début de la pandémie, Marc-Antoine Berthod mène une recherche auprès des familles endeuillées et des professionnels du domaine funéraire. Toujours en cours, elle doit s’achever cet automne. Florian Cella

Un an après l’annonce du semi-confinement en Suisse, l’anthropologue Marc-Antoine Berthod livre son regard sur l’impact de la pandémie sur les deuils. Président de la Société d’études thanatologiques de Suisse romande et professeur à la Haute École de travail social et de la santé Lausanne, il codirige une recherche qu’il évoquera le 26 mars lors d’un colloque en ligne organisé par l’UNIL.

Votre recherche a commencé dès avril. Quel était votre sentiment à l’annonce du semi-confinement? Avec quelques autres chercheurs, nous avons très vite su qu’il y aurait des impacts sur le deuil et la ritualité funéraire. Nous ne savions pas si la pandémie durerait, mais il était clair que les effets allaient se mesurer sur le temps long. Nous avons commencé sans attendre de recevoir des financements! Il fallait vraiment documenter ce qui se passait.