Entreprises locales - Des produits sains dans les automates du M2

Lausanne, 27 août 2021. Mélanie Fournier devant un distributeur de produits du terroir «Le Panier», installé au terminus du M2 aux Croisettes. FLORIAN CELLA

L’idée est née au sein d’un cercle familial durant la première vague de coronavirus: permettre aux consommateurs, friands de produits locaux de la ferme, de se fournir en ville, sur de grands axes de déplacement, plutôt que de devoir se rendre eux-mêmes chez les producteurs à la campagne. La jeune entreprise lausannoise Le Panier sàrl a pu réaliser son projet avec la bénédiction des TL: depuis deux mois, un nouveau distributeur automatique de produits de la région est en service à la station terminus du M2 à Épalinges.

Grâce à ce distributeur, situé «sur le chemin habituel des Lausannois, nous voulons amener la campagne en ville» résume Mélanie Fournier, qui a mis en place ce projet avec son compagnon et ses parents. S’adressant aux personnes qui n’ont pas le temps, ce premier automate, installé aux Croisettes, sert de test en vue de futures implantations sur de semblables sites fréquentés.

Le distributeur automatique – à paiement par cartes ou Twint (pas de cash) – contient des barquettes de légumes, de pommes ou de poires, des œufs, des confitures, des pots de miel, du jus de raisin ou des sirops. Ce ne sont pas des produits de base indispensables mais des «compléments de course», remarque la jeune entrepreneure, qui travaille en parallèle au Hub Entreprenariat et Innovation de l’UNIL. Elle se dit satisfaite des premières ventes.

Pour l’heure, son équipe familiale réapprovisionne deux ou trois fois par semaine le distributeur, s’occupant elle-même d’aller chercher la marchandise chez les producteurs. Ceux-ci sont quatre actuellement, tous de la région – Mont-sur-Lausanne, Bremblens, Écublens, Ferlens (apiculteur) –, même si des produits viennent du Valais (abricots, pêches). L’assortiment de produits – présentés un à un sur l’écran tactile de sélection – variera selon les saisons, et d’autres partenariats sont envisagés.

Même idée pour des snacks

Les fondateurs de la petite société Le Panier se sont donnés pour objectif de développer un projet «responsable qui s’inscrit dans la durabilité» avec des produits sains à des «prix équitables», pas trop supérieurs (environ 20%) à ceux payés à la ferme. À noter que les étiquettes et les emballages sont recyclables, les films type «plastique» en cellulose se dégradant au compost.

Par cette opération, les TL disent «soutenir les acteurs économiques locaux qui s’engagent pour la durabilité et la consommation responsable». Le transporteur public a également autorisé l’installation dans la station M2 du Flon d’un autre automate, né celui-ci du partenariat entre Vaud+, la société spécialisée Dallmayr et l’EPFL, qui ont développé (et testé dans la haute école) un distributeur de snacks, sucrés ou salés, boissons, petits lunchs frais, jus de fruit, glaces artisanales, etc. Il se veut également «durable, sain et local». Avec des produits à mettre dans toutes les bouches, même des enfants dans les écoles!

