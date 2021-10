Concours suisse – Des produits vaudois reçoivent un prix d’excellence Au Concours suisse des produits de terroir, les artisans d’ici se sont bien distingués. David Moginier

Le Reblochon de Moudon, la Fromagerie du Coteau, à Ballaigues, la liqueur Belle-Hélène de Luins et l’Acouet Vaudois de La Tour-de-Peilz ont brillé au concours. DR

Ils étaient 1113 à se présenter au Concours suisse des produits de terroir, à Courtemelon. Tous ces produits d’artisans visaient une médaille, ou mieux encore, un prix d’excellence, soit le meilleur de sa catégorie. Côté vaudois, deux spécialités l’ont obtenu. Le Reblochon de Moudon, élaboré par la Fromagerie du Grand-Pré, et la Belle-Hélène, liqueur de poire imaginée par la Cave de la Rose d’Or, à Luins.

Le premier est un des fromages à pâte molle que produisait l’École de fromagerie de Moudon, tous repris par cette fromagerie modèle inaugurée en 2013. Une croûte dorée, une pâte affinée une dizaine de jours en cave, avant de se retrouver dans un vaste réseau de distribution. Le second est, lui, davantage un produit de niche, élaboré par Jean-Michel Walther, vigneron et marchand à Luins. Il concocte à côté quelques spiritueux, comme cette liqueur de poire récompensée, mais aussi un whisky, une grappa et un Délice de Camille.

D’autres primés

La catégorie des produits laitiers a souri aux Vaudois puisque le meilleur producteur n’est autre que la Fromagerie du Coteau, à Ballaigues, où les Chuard transforment chaque année 3 millions de litres de lait en gruyère, vacherin Mont-d’Or et autres spécialités. Avec une médaille d’or (le Laboureur), deux d’argent et deux de bronze, leurs résultats sont excellents.

Enfin, le Prix de l’Innovation a été décerné à l’Acouet Vaudois, une barre énergétique imaginée par le chocolatier Geoffroy Lemarquis, qui vend ses produits en ligne depuis La Tour-de-Peilz. Avec des ingrédients les plus bios et locaux possibles, l’artisan a confectionné cette barre avec du safran du Jorat, de l’aronia de Vulliens, du millet, du lin, du tournesol, des flocons d’avoine et du miel de la région, enrobé d’un chocolat au lait et de beurre de cacao.

Vingt-quatre produits du canton ont reçu une médaille d’or, dix-huit ont obtenu l’argent et trente le bronze.

David Moginier, secrétaire général de 24 heures depuis 2008, écrit principalement sur la gastronomie et les vins. Il a également rédigé plusieurs livres de grands chefs. @grizzlymog

