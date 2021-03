Canton du Jura – Des protections hygiéniques gratuites disponibles à l’école Le Parlement jurassien a accepté d’installer des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites dans les établissements scolaires.

Pour l’auteur de la motion, «les règles ont été jusqu’ici un sujet tabou et cela ne doit plus l’être» (photo d’illustration). Keystone/Alexandra Wey

Le canton du Jura fera œuvre de pionnier en Suisse en installant dans les établissements scolaires des distributeurs de serviettes hygiéniques gratuites. Le Parlement a accepté mercredi par 40 voix contre 11 et 7 abstentions une motion en ce sens.

«Les règles ont été jusqu’ici un sujet tabou et cela ne doit plus l’être», a déclaré l’auteur de la motion, Raoul Jaeggi (PVL). L’élu estime qu’il faut apporter un correctif à une situation d’injustice. «Si techniquement je ne suis pas concerné, éthiquement je suis concerné comme l’est chacun de nous», a expliqué le député.

Pour Raoul Jaeggi, il s’agissait de mettre fin à une discrimination financière. Le gouvernement souhaitait lui, la transformation de la motion en postulat pour mener une étude sur les coûts. Lors du vote, la gauche a soutenu en bloc cette motion qui a également recueilli des voix d’élus des rangs de la droite.

Le Grand Conseil bernois et son homologue valaisan ont refusé en 2020 un postulat demandant que les serviettes hygiéniques soient mises gratuitement à disposition dans les écoles publiques de leur canton. Tavannes (BE) et Delémont ont franchi le pas en acceptant la mise à disposition gratuite de protections périodiques.

