Huit mois de travaux autoroutiers – Des «prouesses techniques» perturberont la circulation sur l’A9 L’année 2021 sera à nouveau chargée en chantiers. Ils toucheront le tronçon Chexbres - Vevey. Romaric Haddou

Image d’illustration. Philippe Maeder

Tous les ans, l’Office fédéral des routes (OFROU) profite du dégel pour se rappeler au bon souvenir de l’autoroute A9, en particulier du tronçon Vennes-Chexbres, qui doit encore faire l’objet de travaux pendant dix ans. Vendredi matin, les spécialistes présentaient donc la cuvée 2021, à consommer de mars à novembre.

Les interventions sont chiffrées à 54 millions de francs et toucheront deux secteurs. D’abord entre Bourg-en-Lavaux et Chexbres où le tronçon sera entièrement assaini (tunnel du Flonzaley, ouvrages d’art, murs de soutènement, évacuation des eaux…) ce qui inclut le remplacement complet du pont de la jonction de Chexbres. «Il sera normalement démoli le week-end du 16 au 19 avril et entièrement reconstruit. C’est une première pour notre filiale», souligne le chef de projet Frédéric Rondeau. Une réorganisation complète du trafic sera nécessaire avec fermeture ponctuelle de la jonction mais aussi limitation de vitesse ou circulation en bidirectionnel la nuit.