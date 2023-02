Textiles genevois – Des pulls pour rendre hommage au Michael Jackson du bout du lac Valérian Felder, créateur spécialisé dans la broderie, lance une collection en soutien à Fernando, personnalité haute en couleur des nuits genevoises. Henri Neerman

Le Genevois de 27 ans, qui arbore ici le pull en question, essaie à travers ses créations de combler le manque de messages positifs dans l’espace public. GEORGES CABRERA

«Santé, bonheur, sexe, chaleur…» Si vous êtes plus ou moins des habitués de la rue de l’École de Médecine ou du monde de la nuit genevoise, vous connaissez certainement la suite. Fernando, plus connu sous le nom de Michael Jackson par son style éclectique et sa ressemblance avec le roi de la pop, est un des plus célèbres vagabonds de la ville. Accompagné de son panier en osier, il distribue des fleurs et autres cadeaux en échange de quelques pièces. Le tout évidemment accompagné de sa célèbre phrase.