Covid-19 – Des purificateurs d’air demandés dans les classes Des enseignants veulent des purificateurs d’air dans les classes afin d’affronter l’hiver avec ce Covid.

La présidente du syndicat d’enseignants alémaniques préconise installation de purificateurs d’air mobiles. Keystone/archive/photo d’illustration

Une large et régulière aération des espaces intérieurs peut minimiser la transmission du coronavirus, selon la Task Force scientifique de la Confédération. Cela peut poser problème aux écoles en hiver, soit à cause du froid, soit à cause de fenêtres ne pouvant pas être ouvertes.

Dagmar Rösler, présidente du syndicat d’enseignants alémaniques LCH, appelle donc les autorités à prendre des mesures rapides. Elle préconise par exemple l’installation de purificateurs d’air mobiles comme solution à court terme, a-t-elle déclaré mardi soir à la télévision alémanique SRF.

Ces appareils pourraient être utilisés dans les salles de classe où les conditions de ventilation sont difficiles, comme par exemple dans les bâtiments Minergie.

ATS/NXP