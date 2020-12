Menu de Fêtes gastronomique – Des repas étoilés livrés à domicile Des anciens du Pont de Brent s’associent pour proposer plats, bûches et vins délicats sans avoir à lever le petit doigt. Thérèse Courvoisier

Trio gagnant: le sommeiller Mickael Jeunot, de Vin Franc, le chef Jérémie Cordier et le pâtissier Cédric Pilloud. DR

Pour le soir de Noël, c’est un peu tard, puisqu’il faut passer commande 72 heures à l’avance. Qu’à cela ne tienne, le trio composé du caviste Mickael Jeunot (Vin Franc), du chef Jérémie Cordier (Moment Cuisine) et du pâtissier Cédric Pilloud (son entreprise porte son nom) propose son offre gastronomique jusqu’au 15 janvier. L’excuse parfaite pour mettre les pieds sous la table et multiplier les festivités forcément séquencées à cause d’un nombre d’invités limité.

Fins et sains

Jérémie Cordier est un amoureux de la nature et de la vie saine. Ce chef est passé par plusieurs grandes tables, notamment le Pont de Brent, avant de décider de lancer son entreprise: Moment Cuisine. Il livre des plats quotidiens dans des boîtes compostables aux fins palais qui désirent aussi prendre soin de leur santé.