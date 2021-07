États-Unis – Des responsables d’Amérique centrale épinglés pour corruption Washington a pris des mesures contre des ressortissants du Salvador, Honduras et Guatemala, d’où viennent la majorité des migrants qui entrent clandestinement aux États-Unis.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, le 1er juillet à Washington. AFP

Les États-Unis ont interdit jeudi l’entrée sur leur sol à 55 ressortissants du Salvador, Honduras et Guatemala, accusés de corruption ou d’attaques contre la démocratie et l’État de droit. D’anciens présidents, des ministres, des juges de la Cour suprême et de nombreux parlementaires figurent sur cette liste établie par le département d’État à la demande des élus du Congrès.

«Aujourd’hui, nous avons pris de nouvelles mesures dans le cadre de notre combat contre la corruption au Guatemala, au Honduras et au Salvador, en annonçant des restrictions sur les visas de personnalités corrompues et non démocratiques», a tweeté le chef de la diplomatie Antony Blinken. «La corruption sape la démocratie et la confiance de la population. Une meilleure gouvernance, c’est un meilleur avenir», a-t-il ajouté.

Salvador, Guatemala et Honduras

La plupart des migrants qui entrent clandestinement aux États-Unis sont originaires de ces trois pays pauvres d’Amérique centrale. Le gouvernement démocrate de Joe Biden a promis de s’attaquer à la corruption en leur sein, qu’il considère comme une des principales causes de ces migrations.

La liste publiée jeudi nomme 14 personnalités du Salvador, dont le ministre du Travail Rolando Castro, accusé d’entrave à la justice et d’attaques contre ses opposants. Vingt responsables et anciens responsables du Guatemala, dont deux juges de la Cour suprême ou l’ex-président Alvaro Colom (2008-2012), sont également épinglés.

La liste cite aussi 21 ressortissants du Honduras, dont l’ancien président Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), accusé d’avoir perçu des pots-de-vin notamment de la part de narcotrafiquants, et sa femme. S’ils disposent de visas américains, ils leur seront retirés et ils ne pourront plus entrer aux États-Unis.

AFP

