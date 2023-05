Rencontre avec des passionnés – Des rêves plein la tête, ils se démènent pour réaliser leur film Ils ont entre 18 et 25 ans, le goût du cinéma et veulent tourner des films. Mais en tant qu’autodidactes, à quelles difficultés se heurtent ces professionnels en devenir? Camille Perriaud

L’association Pik Polychrom, qui réunit Louis Matthey et Clara Ehrhardt, se passionne pour les films historiques. Louis Matthey

Du premier court métrage de bouts de ficelle jusqu’au film avec du matériel, une équipe et un budget, le parcours peut être long et rebuter plus d’un amateur de septième art qui rêve de grand écran. Et pourtant, ils sont nombreux à se lancer à la poursuite de leurs rêves dans le cinéma. C’est le cas de Studio Potable, un collectif qui cherche les financements pour son dernier film, de Jonas Gardel, jeune documentariste souhaitant magnifier sa maison familiale à l’écran, ou encore de Pik Polychrom, deux cinéastes qui ont tourné un long métrage historique et ont des désirs d’ailleurs.