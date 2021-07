[22/42] À Vaud l’eau – Des rivages habités depuis 6000 ans Les humains ont commencé à façonner les rives de la région à la préhistoire. Ce sont les fameux lacustres. Les véritables ports sont apparus à l’époque romaine, notamment à Vidy et à Avenches. Mathieu Signorell

Un village littoral lémanique au néolithique moyen (IV e millénaire av. J.-C.). Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne/MC VS/MAH GE. Dessin: André Houot; mise en couleur: Jocelyne Charrance

L’idée d’habiter au bord du Léman ne date pas d’hier. Au contraire même, elle a déjà 6000 ans. C’est en effet à cette époque-là qu’apparaissent les premières maisons sur pilotis construites sur les rives du Léman et du lac de Neuchâtel. Ce sont les célèbres sites palafittiques des lacustres (comme à Saint-Prex, Morges ou Concise), que l’on retrouve dans tout l’arc alpin et qui sont inscrits à l’Unesco depuis dix ans.

Les spécialistes le disent bien: il ne s’agissait en réalité pas d’une civilisation comme on l’entend habituellement. C’est au contraire un mode de vie adopté par une kyrielle de cultures différentes, entre 4000 avant Jésus-Christ (au néolithique) et 800 avant Jésus-Christ (le bronze final).

En construisant leur maison sur des piliers, leur but était de se protéger des animaux et de créer un plancher qui ne soit pas directement sur le sol. Mais comment faisaient-ils pour aménager leur bord de lac?

Première étape: le choix du site et le défrichement

Première chose à faire, évidemment: choisir et défricher un endroit où construire le village. En fait, ces «lacustres» ne vivaient pas vraiment sur l’eau, mais dans des zones inondables, car le niveau des lacs bougeait. Alors pourquoi choisir un tel endroit, alors qu’à la même époque des populations vivaient en pleine terre, dans des maisons identiques?

«Le bord du lac a plusieurs avantages», répond Marc-Antoine Kaeser, directeur du musée du Laténium, à Hauterive (NE). «Le rivage nécessite moins de défrichement, l’écosystème est très diversifié et le sol est plus meuble. Les pieux qui servent à la construction s’y enfoncent plus facilement.»

On parle ici d’un temps où nos régions étaient entièrement recouvertes de forêts. Et ce sont justement ces populations-là qui, comme celles qui ont suivi jusqu’à la période moderne, ont commencé à abattre des arbres pour façonner leur environnement.

«Ces femmes et hommes préhistoriques ne construisaient pas au hasard, comme des enfants qui joueraient au bac à sable. Ces gens avaient un véritable plan, pour avoir le temps de construire leur village entre le semis et les moissons, pendant que l’eau du lac était basse», expliquent Elena Wyser et Ariane Winiger, archéologues de la Direction générale des immeubles et du patrimoine.

Deuxième étape: construire le village et façonner la nature

La technique est donc similaire à celle employée plus loin dans les terres, mais où les vestiges ont été beaucoup moins bien conservés. «Il fallait des arbres assez hauts pour faire des pieux d’une dizaine de mètres, ajoutent les deux spécialistes. Ils étaient fichés jusqu’à une profondeur de trois mètres et devaient soutenir le toit à une hauteur d’environ sept mètres, pour faire un plancher éloigné du sol et un autre étage.»

Alors que le bois sert surtout aux pilotis et aux planchers, les murs sont en torchis, en argile et en paille. Un long ponton relie les maisons, disposées en ligne pour se protéger du vent notamment, et des échelles permettent d’y accéder quand le lac est en retrait.

Autour du village, construit pour durer quelques dizaines d’années, les habitants aménagent des champs et des palissades de bois. Dans un premier temps, elles servent à contenir les animaux domestiques et les protéger des animaux sauvages. Elles sont devenues «défensives» plus tardivement.

«On parle plutôt d’un risque de razzias que de guerres, explique Marc-Antoine Kaeser. Durant cette période, la pression démographique devient plus importante et un habitat au bord de l’eau permettait de mieux défendre les réserves de nourriture.»

Troisième étape: vivre au quotidien

Le lac sert à l’époque aux déplacements et au commerce, même si celui-ci est moins important qu’à l’époque romaine. «Ces populations vivaient en autosubsistance, mais pas en autarcie, et elles voyaient d’autres groupes humains, soulignent Elena Wyser et Ariane Winiger. Certains objets pouvaient venir de très loin, comme les silex.»

Les lacustres cultivent de l’engrain, de l’orge, du seigle, des pois et des lentilles. La nature offre des pommes sauvages, des framboises et des fraises. Vaches, moutons, des chèvres, cochons et chiens sont élevés autour du village.

Mais ces animaux servent surtout pour leurs produits secondaires, comme le lait et la laine. «On évalue la consommation de viande à une vache par maison et par an, précisent les deux archéologues. Elle était mangée soit à la mort de l’animal, soit lors d’une célébration.»

Et pourtant, ces gens vivent au bord du lac. Pourquoi ne pas se satisfaire de la pêche? «À cette époque, la chasse et la pêche ne nourrissent plus suffisamment, explique Elena Wyser et Ariane Winiger. La population était devenue trop nombreuse pour que cela suffise.»

Et pendant ce temps en Égypte Afficher plus À l’époque où le pourtour des Alpes était occupé par des femmes et des hommes qui habitaient dans des maisons de bois, les Égyptiens, eux, édifiaient des pyramides gigantesques. Pourquoi une telle différence? «Cela tient principalement au fait que notre région était habitée par des communautés qui ne formaient pas un État, contrairement à l’Égypte antique, explique Marc-Antoine Kaeser, directeur du musée du Laténium. Or c’est l’organisation en État centralisé qui a vu apparaître l’écriture, la bureaucratie et de grands monuments, comme en Égypte.»

