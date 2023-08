Rentrée scolaire – Des robots dans les classes neuchâteloises En collaboration avec l’EPFL, le canton de Neuchâtel a développé une stratégie pour introduire l’éducation numérique dans les classes de 4e et 8e années.

Introduite en 1re, 2e, 3e et 7e l’année dernière, l’éducation numérique fera son apparition dans les

classes de 4e et 8e années à la rentrée scolaire neuchâteloise (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le nombre d’élèves à rentrer lundi à l’école obligatoire neuchâteloise se monte à 19’589. Il n’est pas en diminution, uniquement grâce à l’apport de 242 enfants ukrainiens. Les écoliers de 8e année vont pouvoir bénéficier de robots pour développer leurs connaissances dans le numérique.

Introduite en 1re, 2e, 3e et 7e années en 2022, l’éducation numérique fera son apparition dans les classes de 4e et 8e années à la rentrée scolaire, a indiqué jeudi le canton de Neuchâtel. Si les contenus spécifiques à cette discipline seront abordés de manière transversale pour les plus petits, les élèves de 8e année bénéficieront d’une heure supplémentaire à la grille horaire.

Le canton a développé des contenus en collaboration avec l’équipe du Centre Learn de l’EPFL pour développer la pensée computationnelle en 8e année. Les élèves apprendront à poser un problème, à l’analyser, à trouver une façon logique de le résoudre, à établir une procédure gagnante, puis à valider leur solution.

107 valises avec six robots

Pour travailler cette notion, des robots Thymio seront introduits dans les classes. Au total, 107 valises, coûtant 1200 francs et contenant six robots chacune, seront réparties dans les collèges neuchâtelois.

Le chef du Service de l’enseignement obligatoire, Jean-Claude Marguet, a aussi expliqué qu’il n’y a pas de pénurie d’enseignants dans le canton, contrairement à d’autres régions de Suisse. Au niveau cantonal, l’enseignement de l’allemand par immersion est en plein essor.

Il concerne désormais 14% des élèves de l’école obligatoire et se décline en deux options, soit PRIMA (projet d’immersion en allemand) ou ANIMA (année d’immersion en allemand).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.