Nouvelle cyberattaque - Des Romands ont payé un million aux hackers: «C’était la seule chose à faire»

Le 16 août dernier, un lundi, vers 8 heures du matin, les employés de la fondation Le Relais, qui s’occupe de réinsertion sociale dans le canton de Vaud, découvrent qu’ils ont un sérieux souci informatique. Sur leurs postes de travail, tous les documents sont bloqués. Le seul qu’ils peuvent ouvrir est une note intitulée «RQTNMTHNB.README». Elle est ornée d’un curieux logo évoquant la planète Saturne.

«Qu’est-ce qui se passe? Votre réseau est crypté, et n’est plus opérationnel», dit la note, rédigée dans un anglais imparfait et signée par le groupe Black Matter. «Nous ne voulons que de l’argent. […] Si vous ne nous contactez pas, nous publierons toutes vos données sur notre blog et les enverrons aux plus grands médias.»