Le marché de la montre de seconde main ne laisse personne indifférent

Il pèse 22,5 milliards de francs par an et ne cesse de croître: le marché mondial de la montre de seconde main ne peut plus être ignoré. Aidés par les outils numériques, marques comme grands groupes s’y précipitent.