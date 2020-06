États-Unis – Des sanctions économiques contre la Cour pénale internationale Jeudi, la porte-parole du président américain a annoncé que le pays allait s’en prendre à la Cour pénale internationale.

L’administration Trump a réagi à la décision de la Cour pénale internationale d’autoriser l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre en Afghanistan. Keystone

Donald Trump a autorisé des sanctions économiques contre tout responsable de la Cour pénale internationale (CPI) qui viserait des militaires américains, notamment pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. «Le président a autorisé des sanctions économiques contre des responsables de la Cour pénale internationale qui prendraient part directement à tout effort pour enquêter sur des militaires américains, ou pour les inculper, sans le consentement des États-Unis», a annoncé jeudi la Maison-Blanche.

«Malgré les appels répétés des États-Unis et de nos alliés en faveur d’une réforme, la Cour pénale internationale n’a rien fait pour se réformer et continue de mener des enquêtes motivées politiquement contre nous ou nos alliés, dont Israël», a déploré la porte-parole du président américain dans un communiqué.

Enquête pour crimes de guerre

Il s’agit d’une riposte directe à la décision en appel prise en mars par la juridiction de La Haye d’autoriser l’ouverture d’une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité en Afghanistan malgré l’opposition de l’administration Trump.

L’enquête souhaitée par la procureure de la Cour, Fatou Bensouda, vise entre autres des exactions qui auraient été commises par des soldats américains dans le pays où les États-Unis mènent depuis 2001 la plus longue guerre de leur histoire. Des allégations de tortures ont également été formulées à l’encontre de la CIA.

Les juges de la CPI avaient dans un premier temps refusé d’autoriser cette enquête après une menace de sanctions de Washington, qui n’est pas membre de cette juridiction.

Escalade sans précédent

Le président Trump, engagé dans une escalade sans précédent contre la CPI qu’il accuse d’empiéter sur la souveraineté nationale, «a également autorisé l’extension des restrictions de visas» contre ses responsables et les membres de leur famille. Le visa américain de la procureure Bensouda avait déjà été révoqué après les premières menaces de sanctions des États-Unis.

La Maison-Blanche a rappelé que les États-Unis avaient «rejeté de manière répétée» les tentatives de la CPI d’élargir sa compétence aux militaires américains. «Les actes de la Cour pénale internationale constituent une attaque contre les droits du peuple américain et menacent d’empiéter sur notre souveraineté nationale», a dit la présidence américaine, qui accuse aussi «des pays adversaires» de «manipuler» la juridiction pour contrer les États-Unis.

«Nous avons en outre des raisons de croire qu’il y a de la corruption et des conduites inappropriées aux plus hauts niveaux de la Cour pénale internationale, dans les services du procureur, ce qui met en doute l’intégrité de son enquête contre des militaires américains», a-t-elle ajouté. «Les États-Unis continueront à avoir recours à tous les moyens nécessaires pour protéger leurs citoyens et nos alliés contre des inculpations injustes», a-t-elle prévenu.

Russie critiquée Afficher plus Le ministre américain de la Justice Bill Barr a accusé jeudi la Russie de «manipuler» la Cour pénale internationale (CPI), contre laquelle les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles sanction«Nous sommes préoccupés par le fait que des puissances étrangères comme la Russie manipulent aussi la CPI pour servir leurs propres intérêts», a-t-il dit devant la presse à Washington. Le conseiller de la Maison Blanche pour la sécurité nationale Robert O'Brien a de son côté affirmé que ces «manipulations» étrangères visaient spécifiquement à «encourager» des poursuites de la juridiction internationale de La Haye contre les militaires américains en Afghanistan, dans l'enquête qui a déclenché l'ire des Etats-Unis.

( AFP/NXP )