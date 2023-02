«Congé parental: qu’attend la Suisse?» Tel est l’intitulé du document qui regroupe toutes les recommandations de la Commission fédérale pour les questions familiales en matière de congé parental. Son contenu n’est pas totalement nouveau, mais se veut plus flexible.

Actuellement, les mères ont droit à 14 semaines et les pères à deux semaines de congé. La commission en demande 22 de plus. Elle suggère également que certaines semaines puissent être échangées entre les parents.

Si cette souplesse est novatrice en Suisse, elle existe déjà dans certains pays nordiques. Et bien qu’elle ait parfois fait ses preuves, des problèmes persistent. Les chiffres démontrent, par exemple, que les femmes prennent toujours plus de congés que les hommes pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, trois principales ressortent:

La responsable du secrétariat scientifique de la COFF, Nadine Hoch, explicite les suggestions émises dans ce rapport.

Dans les pays où le congé parental est déjà instauré, si toutes les semaines peuvent s’interchanger entre les pères et les mères, on constate que les mères en prennent beaucoup plus. C’est pourquoi nous suggérons que certaines semaines ne puissent être utilisées que par les pères.

Outre des réticences personnelles, plusieurs voix politiques s’élèvent contre le congé parental. Est-ce que cela signifie que le problème provient de nos mentalités?

Oui, la mentalité change très lentement en Suisse. On a une vision très classique en ce qui concerne les rôles de la famille. On remarque néanmoins que les jeunes Suisses regardent la répartition des tâches dans la famille tout à fait autrement que les personnes âgées. Le problème est que la majorité des votants ont déjà vécu avec des petits enfants et qu’à l’époque, les rôles au sein de la famille étaient clairement répartis. Depuis, la répartition des tâches familiales a évolué dans un sens plus égalitaire.