Artisanat vaudois – Des senteurs de sapin et d’épices flottent sur Gryon À l’enseigne des Bougies des Alpes, les créations de Serge et Valérie Rogivue brillent et fleurent bon les soirées d’hiver. David Genillard

Serge Rogivue propose toutes sortes de créations artisanales à l’enseigne des Bougies des Alpes, à Gryon. 24HEURES/CHANTAL DERVEY

Les Bougies des Alpes ont leur collection printemps-été, florale et fruitée, et automne-hiver, boisée et épicée. Dans le petit chalet qui jouxte la route entre Gryon et La Barboleuse flottent des senteurs de girofle, de mandarine et de sapin. «Celle-ci, c’est «Forêt enchantée» et celle-là, «Punch d’hiver aux épices», annonce Serge Rogivue en désignant quelques-unes de ses créations.