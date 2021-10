Start-up vaudoise en lumière – Des serres d’un nouveau type produisent framboises et électricité La première installation pilote d’Insolight, réalisée avec Romande Énergie, porte déjà ses fruits à l’Agroscope de Conthey. La technologie agrovoltaïque est prometteuse dans la transition énergétique. Jean-Marc Corset

Le projet pilote de culture de framboises et de production d’électricité s’étend sur 165 m² au sol. Patrick Martin/24heures

La start-up Insolight, née à l’EPFL et basée à Renens, a dévoilé jeudi au cœur du Valais ses panneaux photovoltaïques d’un nouveau type, qui remplissent la double fonction de serres agricoles pour des cultures de fruits rouges et de production d’électricité. L’installation, réalisée en partenariat avec Romande Énergie à l’Agroscope de Conthey, fournit aujourd’hui ses premières récoltes de framboises et de kWh.

Au goût, il est difficile de distinguer les framboises issues d’une culture standard de celles nées sous l’installation agrovoltaïque. Celle-ci a plutôt pour raison d’être d’empêcher les pertes en conditions climatiques extrêmes. L’Agroscope va donc suivre d’un œil attentif la physiologie des plants mais il va également analyser les algorithmes des logiciels qui gèrent l’ajustement de la luminosité. Et dès l’an prochain, il plantera des fraises.

De son côté, Romande Énergie, qui a construit l’installation, va superviser la production d’énergie. Vanina Nicolier, responsable des projets Énergies renouvelable de la société basée à Morges, explique que les panneaux de ce projet de 165 m2 au sol devraient fournir l’énergie pour 5 à 6 ménages. Cette solution agrovoltaïque de remplacement des tunnels agricoles en plastique par des modules solaires a un potentiel énorme: il y a actuellement en Suisse 4600 ha de cultures de fraises et de framboises couvertes. Si toute cette surface était exploitée en double usage de terrain avec cette technologie, on pourrait répondre aux besoins en électricité de près de 800’000 ménages.

Le CEO d’Insolight Laurent Coulot dévoile le projet pilote agrivoltaïque qui permet de cultiver des framboises ou des fraises tout en produisant de l’électricité d’origine durable. Patrick Martin/24 heures

Pour cette utilisation, Insolight utilise des cellules photovoltaïques standard d’environ 20% de rendement, mais la société travaille aussi sur d’autres applications pointues – notamment avec des technologies du monde spatial – où ce rendement monte à 29%. Son CEO et cofondateur, Laurent Coulot explique que sa société – qui compte une quinzaine de collaborateurs – se concentre pour l’heure sur ce développement pour serres de baies et fruits rouges au vu de son potentiel. Il est en train de conclure des partenariats en Europe avec de grandes entreprises agricoles pour des projets pilotes similaires.

Réglage actif de la transmission de lumière Afficher plus Les panneaux photovoltaïques conçus par la start-up vaudoise ont pour particularité d’être constitués d’une double couche. La première intègre un système optique de lentilles qui focalise les rayons du soleil comme des loupes. Il permet un ajustement de la production d’énergie et de la transmission de la lumière la plus favorable à la croissance des fruits rouges et des baies. «Le réglage actif de la transmission de la lumière, explique Insolight, diffuse la lumière du soleil pour que les cultures reçoivent toujours la bonne dose de lumière.» Selon les promoteurs de cette technologie, celle-ci pourrait être rentable financièrement pour l’exploitation agricole après un amortissement de vingt à trente ans.

