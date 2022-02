Sports urbains à Lausanne – Des sessions skate réservées aux femmes et aux queers Une fois par mois, le skatepark de La Fièvre organise une soirée en non-mixité. Le but? Inciter les pratiquantes à se lancer. Alice Caspary

La skateuse Nanou Flashes en action, samedi 26 février. PATRICK MARTIN/24HEURES

Samedi soir, devant l’entrée du skatepark lausannois de La Fièvre, un méli-mélo de garçons, hommes, filles, femmes et queers qui ont tous un point commun: la passion pour les sports à roulettes. Pour cette 3e édition du Women & Queer Saturday, Julia, 12 ans et accompagnée par sa maman, est fébrile. Elle attendait ce moment depuis longtemps. «Je me réjouis de pouvoir skater pendant des heures avec les autres», dit-elle pleine d’entrain.

Chaque mois, pendant une soirée, le site de Sévelin 36 accueille petites et grandes pour la somme de 5 francs. L’espace leur est complément dédié.

Solenne Roger, organisatrice de l’événement. PATRICK MARTIN

À 19 h 05, à l’intérieur du centre, les unes s’équipent pendant que les autres sont priés de laisser la place, non sans râler. Un jeune retardataire s’élance sur une rampe proche de la caisse et manque de nous assommer, sans s’en rendre compte. «Le skate est un sport prédominant masculin. C’est souvent intimidant pour les femmes et les personnes queers, qui ne se sentent pas à leur place.» Les propos tenus un peu plus tôt par Solenne Roger, l’organisatrice de l’événement, résonnent.

Adepte de skate depuis quatre ans, cette dernière explique l’objectif principal de ces sessions exclusives: donner le temps à ces personnes de créer un endroit plus sécurisant pour leur donner envie de revenir. «C’est une étape en attendant que le sport soit vraiment inclusif.»

Une démarche soutenue par la Ville de Lausanne: «Il y a différents leviers pour avancer dans l’égalité dans le sport. Le fait de permettre à des femmes et des personnes queers d’oser une activité qu’elles et iels n’auraient pas forcément essayée dans un autre cadre en fait partie», explique Emilie Moeschler, municipale lausannoise chargée du Service des sports.

L’idée est d’inciter les jeunes femmes et les personnes queers à découvrir ou à pratiquer le skate, les patins à roulettes ou encore le BMX. PATRICK MARTIN

Sur deux étages, une quinzaine de personnes se font plaisir et évoluent dans un immense espace lumineux, tout de bois lisse et de matelas. Des petits groupes en haut d’une rampe et des solitaires à vélo ou à trottinette se mélangent sans se rouler dessus, sur fond de musique R'n'B. «Il y a toujours eu un public féminin et minoritaire ici, mais avec cette barrière de timidité difficile à franchir», soutient Florian, l’un des membres du comité de La Fièvre, composé exclusivement d’hommes.

Dépasser le jugement

À l’étage, Sach, 22 ans, équipé·e de la tête aux pieds, confirme: «On a vraiment de l’espace pour nous et on ose plus s’imposer.» Un poil essoufflé·e par l’effort, Sach explique se libérer du stress par le sport depuis cinq ans: «Ça me permet de lâcher prise et de gagner en assurance. Et surtout, de ne pas être jugé·e.»

Le leitmotiv du skatepark lausannois est clair: accueillir tous les sports à roulettes et tous les profils de pratiquants. Une vision des choses qu’il a fallu rappeler lors des deux premières soirées, où les responsables ont récolté quelques râlements. Ils ont donc pris le temps d’expliquer la situation pour congédier les derniers utilisateurs un peu frustrés. «Aujourd’hui, la fermeture s’est très bien passée, c’est encourageant», se réjouit Lorris Mauerhofer, l’un des responsables et membre du comité. «L’idée, c’est vraiment que ces personnes prennent leurs marques, fassent connaissance et soient à l’aise afin de revenir ensuite aux horaires normaux», poursuit-il.

Et pour certains habitués des lieux, c’est aussi une bonne nouvelle. «Mon beau-fils adepte de freestyle trouve positif de dédier ces moments exclusifs aux femmes et aux personnes queers. Car ça leur permet de prendre confiance et de s’intégrer ensuite plus facilement aux sessions mixtes», indique Stéphanie Reinhard, directrice de la Maison du dessin de presse à Morges, qui s’est récemment exprimée en faveur du projet sur les réseaux sociaux.

Serena Bondi fait une roue dans le bowl du skatepark de Sévelin. PATRICK MARTIN

Souder la communauté

Des avis que ne partage pas entièrement Raphaël Pomey, à la tête du futur média Le Peuple. Pour lui, les personnes à l’origine du projet ont sûrement de bonnes intentions, mais leur proposition est juridiquement discutable sur le plan de la discrimination, même positive. Et de demander: «Comment peut-on vérifier qu’une personne est queer? Il y a un risque d’arbitraire.»

Une interrogation tempérée par les partisans du projet. «Cet événement ne prive pas de manière drastique les jeunes hommes du skatepark. Il s’agit de quelques heures par mois», fait remarquer Stéphanie Reinhard. «Lors de ces soirées, on reste souple mais cohérent. C’est vrai qu’on part du principe que les personnes jouent le jeu, répond à son tour Lorris Mauerhofer. Finalement, ce qui importe, c‘est de souder la communauté et d’y amener plus de diversité.»

