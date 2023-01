Portrait de Christian Favre – Des siècles de musique coulent sous ses doigts On connaissait le pianiste et pédagogue, il se révèle porteur d’une musique puissante. Son «Davel» est créé à l’Opéra de Lausanne. Matthieu Chenal

Christian Favre, compositeur, pianiste et ancien professeur de piano à la Haute École de Musique de Lausanne, chez lui. MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

«La composition a toujours été là. J’ai d’abord eu le désir de créer avant de connaître la musique des autres.» L’aveu de Christian Favre est surprenant quand on sait que le pianiste vaudois n’a révélé son talent qu’à l’approche de la cinquantaine. À 68 ans, à peine retraité de la Haute École de Musique de Lausanne où il a enseigné le piano à des générations d’élèves, le compositeur donne l’impression d’avoir une énergie démultipliée à l’approche de la création de son premier opéra. «Signe du destin: alors que ma carrière de pianiste s’arrêtait à cause d’un doigt qui ne m’obéit plus, l’Opéra de Lausanne me commandait un ouvrage qui me permet de me consacrer complètement à la composition.» «Davel»* verra le jour à l’Opéra de Lausanne le 29 janvier prochain.