Mondiaux de ski alpin – Des signaux négatifs surgissent dans le clan suisse Grandissime favori, Marco Odermatt a raté la médaille en super-G. Comme Loïc Meillard quelques jours plus tôt en combiné. La meilleure nation du monde, sous pression, doit impérativement réagir. Sylvain Bolt - Courchevel

Loïc Meillard (à g.) et Marco Odermatt n’ont pas réussi à confirmer leur statut de favori lors de leur entrée en lice aux Mondiaux. Keystone

Voir Marco Odermatt secouer la tête dans l’aire d’arrivée d’une course de ski alpin n’est pas un bon signe. Pas cette saison et encore moins en super-G. Dans la discipline, le Nidwaldien a gagné quatre des six épreuves disputées cet hiver et a terminé sur le podium les deux autres fois. À Cortina d’Ampezzo, fin janvier, il a même remporté les deux super-G alors qu’il revenait à peine d’une blessure au genou. Mais le phénomène a cette fois échoué à onze centièmes du podium.