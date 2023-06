Cyberattaque contre la Suisse – Des sites web de plusieurs villes et cantons visés par des hackers Une attaque de grande ampleur rend indisponibles les portails internet de plusieurs entités helvétiques. Un groupe prorusse serait en cause. Etonam Ahianyo DÉVELOPPEMENT SUIT

Les responsables sont probablement le même groupe qui avait déjà paralysé lundi de nombreux sites web de l’Administration fédérale. Keystone

Plusieurs cantons et villes suisses sont actuellement victimes d’une cyberattaque de grande ampleur. Ces attaques seraient l’oeuvre de cybercriminels pro-russes. Selon le «Tages-Anzeiger», ces derniers justifient leurs attaques par le discours du président ukrainien au parlement suisse, prévu ce jeudi 15 juin.



Mercredi matin, plusieurs sites web suisses étaient indisponibles: le site officiel du canton de Bâle-Ville, celui de Genève Tourisme, de la Ville de Lausanne et de Montreux.

À Zurich, le portail web de la ville ainsi que le site de l’autorité de transport VBZ étaient bloqués. D’autres cantons et villes ont également été touchés, comme Schaffhouse. Le canton de Bâle-Ville et la ville de Zurich ont tous deux confirmé les attaques.



Les responsables sont selon toute vraisemblance le même groupe qui avait déjà paralysé lundi de nombreux sites web de l'administration fédérale et d’entreprises proches de l’État comme les CFF et la Poste. Toutes ces attaques ont été revendiquées par des hackers prorusses du groupe «NoName» sur leur canal Telegram.



Etonam Ahianyo est journaliste au sein de la rédaction numérique des médias payants. Auparavant, il a travaillé à «20 minutes», «NewsExpress» et comme correspondant en Afrique de l’Ouest pour plusieurs médias internationaux. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.