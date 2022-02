Alpes vaudoises – Des skieurs se dégagent de deux avalanches à Villars et Gryon Les randonneurs ont pu se dégager par leurs propres moyens de ces deux coulées de neige différentes et personne n’a été blessé.

Cinq personnes ont été emportées par deux coulées de neige différentes (photo prétexte). KEYSTONE

Cinq personnes ont été emportées par deux coulées de neige différentes lundi dans les Alpes vaudoises, à Villars-sur-Ollon et Gryon. Dans les deux cas, il s’agissait de skieurs de randonnée qui ont pu se dégager par leurs propres moyens. Personne n’a été blessé.

Lire également: Week-end noir en montagne Un randonneur pris dans une avalanche est décédé à l’hôpital Abo Alpes vaudoises Avalanche à Villars: «Nous avons eu une chance incroyable!» La première coulée, qui mesurait 100 m de long et 50 m de large, s’est déclenchée peu avant 15h00 vers la pointe de l’Arpille dans la localité de Villars-sur-Ollon, précise la police cantonale vaudoise. La seconde a eu lieu vers 15h15 à la Taveyanne au-dessus de Gryon.

Degré 3

Le danger d’avalanche est actuellement de degré 3 en raison notamment du vent et de la neige tombée récemment. «Bien que se situant au milieu de l’échelle, ce degré est le niveau maximal pour les activités hivernales en dehors des domaines sécurisés, en particulier pour des pratiquants non expérimentés ou non accompagnés par un guide ou un professionnel de la montagne», rappelle la police dans son communiqué.

Mercredi dernier, une avalanche s’était déjà déclenchée à Villars. Elle avait fait dérailler le train Bex-Villars-Bretaye (BVB) dans la descente depuis le col de Bretaye. La deuxième et dernière rame du train s’était renversée. Seul le conducteur se trouvait dans le train. Il n’a pas été blessé.

ATS

