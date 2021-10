Réflexion - Des soins infirmiers de qualité, un besoin évident

L’Observatoire suisse de la santé (Obsan) a publié récemment son Rapport national 2021 sur le personnel de santé. Ce dernier dresse un constat alarmant: la pénurie de personnel dans le domaine des soins, déjà criante aujourd’hui, est portée à se poursuivre si rien n’est entrepris. Plus concrètement, ce sont des milliers de soignantes et de soignants qui risquent de manquer à l’appel, mettant en danger la sécurité et la qualité des soins prodigués dans notre pays dans un proche avenir.

Mais doit-on s’étonner de cet état de fait? Pas vraiment, quand on connaît les conditions de travail auxquelles sont confrontés les infirmiers et infirmières: horaires irréguliers, charge de travail augmentée, complexité des prises en charge à effectuer en un temps toujours plus restreint, et ce avec des conditions salariales peu enviables, qui ne sont pas à la hauteur des exigences et de la charge de travail élevées.

«Donner les moyens à ces professionnels formés de pratiquer leur travail dans de bonnes conditions.»

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si près de la moitié des détentrices et détenteurs d’un diplôme en soins infirmiers dans notre pays ne pratiquent plus cette profession après quelques années. Les départs sont très nombreux, et aujourd’hui, on forme malheureusement trop peu d’infirmières et d’infirmiers, qui quitteront prématurément leur profession. Alors oui, il est urgent de former davantage de monde dans les soins infirmiers, mais il faut aussi et surtout donner les moyens à ces professionnels formés de pratiquer leur travail dans de bonnes conditions, faute de quoi l’hémorragie actuelle est destinée à se poursuivre.

Réjouissons-nous, une solution existe, et elle est portée par l’initiative «Pour des soins infirmiers forts», sur laquelle la population suisse sera amenée à se prononcer le 28 novembre prochain. Concrètement, celle-ci demande que les Cantons et la Confédération se donnent les moyens de renforcer la formation en soins infirmiers, ainsi que le rôle autonome infirmier, et prennent des mesures afin d’améliorer les conditions salariales et de travail.

Des compétences indispensables

La crise sanitaire que nous traversons nous a montré combien un système de santé efficient, composé de professionnel∙le∙s en nombre suffisant et compétent∙e∙s, est indispensable dans le paysage sanitaire actuel et futur, ainsi que pour le bon fonctionnement de notre société.

Avec cette initiative, nous avons aujourd’hui la chance et l’opportunité de garantir la pérennité de soins de qualité et sécuritaires, en lançant une offensive de formation, en créant des conditions de travail plus favorables, une rémunération adéquate de nos prestations, ainsi que le renforcement et la valorisation de l’autonomie de notre profession. Avoir du personnel qualifié en nombre suffisant permettra de continuer à faire face aux enjeux de santé qui nous attendent et de garantir l’avenir de notre système de soins.

Carmen Catalioto Cuche Afficher plus Infirmière en soins intensifs, coprésidente de l’ASI Vaud

