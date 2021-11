Prévoyance vieillesse – Des solutions se dessinent pour le quatrième âge Le vieillissement de la population vaudoise impose des réflexions sur cette période de la vie dans laquelle personne ne veut se projeter. Alain Detraz

Après l’âge de la retraite, vient cette période que l’on appelle aujourd’hui le quatrième âge. Cette notion tend à se généraliser, au moment où les Vaudois vivent de plus en plus vieux. Cet allongement de la vie pose des questions qui ont autant d’impact sur la société que sur les personnes concernées. Pourtant, nul ne souhaite vraiment se projeter dans cette période de fin de vie. Le groupe Retraites Populaires a voulu faire le point au cours d’un forum sur le thème de la pérennité du système de prévoyance face à cette évolution.

«Tout l’enjeu consiste à ajouter de la vie aux années, et pas l’inverse», présente Philippe Doffey, directeur général de Retraites Populaires. Cette reprise d’un proverbe chinois vise en effet à améliorer la qualité de vie des personnes très âgées. Et il semble que la tendance aille dans ce sens, selon le professeur Christophe Büla, Chef du Service de gériatrie et de réadaptation gériatrique au CHUV: «Même à 95 ans, la majorité des hommes et des femmes ne vivent pas en EMS.»

Malgré l’augmentation de l’espérance de vie, le vieillissement demeure. «À 85 ans, on souffre en moyenne de trois maladies chroniques», dit Christophe Büla. Et si l’espérance de vie sans incapacité a augmenté ces vingt dernières années, la crainte de perdre son autonomie demeure. «Or les seniors veulent vivre chez eux», assure Christian Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud.

«Le défi principal du quatrième âge est de comprendre la diversité des situations vis-à-vis d’une perte d’autonomie, ce qui ne permet pas de prévoir les besoins que chacun aura à ce moment, décrit Michel Fuino, actuaire au Retraites Populaires. Difficile alors de s’imaginer le montant dont on aura besoin à ce moment, à part le scénario perçu comme le moins attractif – l’entrée en EMS – qui coûte 6000 francs par mois.» L’institution a tenté, pour y remédier, de proposer une assurance dédiée au grand âge. Le produit n’a pas rencontré son public.

Un marché à développer

La réflexion se poursuit donc sur plusieurs axes, visant notamment à améliorer la situation financière des personnes âgées (rente viagère, par exemple). Le maintien à domicile des seniors passe également par la construction de logements adaptés ou le développement de services à domicile. «Le logement pour les seniors est un marché qui va se développer, assure Philippe Doffey. Les investisseurs institutionnels réalisent que c’est aussi un moyen de développer leurs activités économiques.» L’institution a d’ailleurs entrepris d’inclure ce type de logements dans ses projets immobiliers, notamment aux Plaines-du-Loup à Lausanne.

Pour Christian Gratier, la démarche doit même s’étendre au-delà du logement, afin que les quartiers correspondent également aux besoins des seniors. Il s’agit d’aider les seniors de plus de 80 ans à bien vivre chez eux. Ce souhait des personnes âgées rencontre d’ailleurs les intérêts de l’État. La plupart des personnes vivant en EMS n’ont en effet pas les moyens d’en payer la facture et l’augmentation de la population promet une «vague grise» qui risque de coûter très cher à la collectivité.

Conseillère d’État en charge du Département de la santé et de l’action sociale, Rebecca Ruiz a évoqué le développement en cours de la politique Vieillir 2030, qui vise à bâtir une politique sociosanitaire du vieillissement pour une population qui représentera, en 2040, un Vaudois sur cinq.

