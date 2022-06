Des sourires, des rencontres et presque une victoire suisse

Le résultat n’était clairement pas la chose la plus importante de la journée, c’est vrai. Car la journée a été belle, des joueurs du monde entier ont joué, dansé et souri ensemble. Leurs coaches VIP ont assuré le service après-vente. Les «politiques» ont délivré les messages attendus.

Mais il faut quand même souligner que la Suisse a failli gagner ce tournoi et que personne n’a boudé son plaisir. Les Helvètes ont été vaincus par l’Allemagne en finale (2-2, 5-6 tab) de cette compétition opposant des formations venues de toute l’Europe, mais formées aux deux tiers de réfugiées et de réfugiés, ainsi que d’un tiers de footballeuses et de footballeurs du pays concerné.