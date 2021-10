Le visage du futur m3 se dessine – Des stations de métro où le grès sera roi Un concept de design des stations a été établi. Il servira aux architectes et ingénieurs bientôt à l’œuvre. Claude Beda

Images d’ambiance dans le futur m3 à la station de la Blécherette, en surface, à l’entrée et sur les quais (illustrations indicatives), DR/la – clique & co

Preuve que le futur métro m3 se concrétise, un concept de design intérieur des stations a été établi. Identique sur toute la ligne, il définit les matériaux, le mobilier, la signalétique, l’ambiance sonore et l’éclairage qui seront déployés dans les futurs espaces. «Ces éléments formeront une sorte de boîte à outils dans laquelle pourront puiser les architectes et ingénieurs civils qui conçoivent actuellement les stations, explique Nuria Gorrite. Le but est de permettre aux usagers de s’orienter, tout en leur offrant une expérience de voyage.» Retenu ce printemps, au terme d’un concours pour «une identité de ligne» lancé en 2020, ce concept a pour fil conducteur le carrelage, auquel les stations de métro sont historiquement rattachées.