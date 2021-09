Résilience économique – Des subprimes au coronavirus, une étude célèbre le «miracle vaudois» En quinze ans, les crises se sont succédé sans que les entreprises du canton ne vacillent. Alain Detraz DÉVELOPPEMENT SUIT

Depuis 2008, les crises impactant l’économie mondiale ont touché la Suisse. Les subprimes, la crise de la zone euro, l’abandon du cours plancher entre le franc suisse et l’euro, la guerre commerciale de l’ère Trump et, finalement, le Covid-19: chaque épisode a fait trembler la santé économique du canton. Mais, sur un plan global, les entreprises vaudoises ont pu résister et rebondir. C’est ce que pointe l’étude réalisée par l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise, la CVCI (Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie) et l’Institut CREA, qui semble confirmer l’existence d’un «miracle vaudois».

Ce prodige ne tombe évidemment pas du ciel et peut s’expliquer par la réaction à la morosité des années 90. Le développement des activités à haute valeur ajoutée a placé le canton dans une dynamique remarquable. La croissance économique qui s’est ensuivie au début des années 2000 avait permis au même groupe de recherche de comparer le canton avec la croissance que l’on observait en Asie. Il y a cinq ans, son étude faisait de l’économie vaudoise un «tigre discret» qui se confirme aujourd’hui, malgré la crise du Covid. En quinze ans, le PIB (+41%) et les emplois (+31%) ont affiché une croissance supérieure aux chiffres de l’ensemble de la Suisse (+29,7% et 19,9%). Sur le plan international, les États-Unis (27,9% et 6,1%) ne font pas mieux, pas plus que la zone euro (+10,9% et 9,5%).

La pharma et le secteur tertiaire en tête

Selon les auteurs de l’étude «De la crise des subprimes à celle du Covid, le miracle vaudois», le secteur de la chimie et pharma a joué un rôle de premier plan dans le développement de l’économie vaudoise. En doublant son nombre d’emplois, sa valeur ajoutée s’est multipliée par six. Ceci même alors que l’industrie vaudoise évoluait de façon contrastée. La production des denrées alimentaires, avec notamment la croissance des cafés en capsules de Nespresso, a accru son empreinte sur l’économie du canton. La croissance démographique a en outre servi celle de l’immobilier. En revanche, les machines et instruments de précision ont subi des revers, pointe l’étude.

Reste que le moteur principal de ces quinze dernières années se trouve au sein du secteur tertiaire. Les services aux entreprises, le commerce, mais également le secteur public et parapublic ont contribué à hauteur de trois quarts de la hausse du PIB vaudois.

Malgré cette résilience au travers des crises, rappelle l’étude, l’économie dépend des conditions de son existence. Le débat sur un taux d’imposition minimal mondial, les relations entre la Suisse et l’Europe constituent des risques pour le dynamisme et la compétitivité du canton, au même titre que le changement climatique et la digitalisation de la société.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.