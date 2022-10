Politique vaudoise – Des subventions pourraient être votées Les socialistes ont fait plusieurs propositions qui anticipent les difficultés des Vaudois à se chauffer cet hiver. Deux textes passeront bientôt en commission. Marie Maurisse

Jean Tschopp, député au Grand Conseil propose de multiplier l’installation de compteurs individuels d’eau chaude et de chauffage. Florian Cella/24 heures

Des milliers de locataires vaudois ont reçu, ces dernières semaines, un courrier de leur régie leur proposant d’augmenter leurs acomptes de charges, en prévision des augmentations des prix du mazout et du gaz cet hiver. Une partie d’entre eux ont décidé de le faire, bien qu’ils n’en aient pas l’obligation.

Mais pour les socialistes vaudois, il semble injuste que les locataires, qui constituent 70% des habitants du canton, soient les seuls à payer le prix d’un parc immobilier vieillissant et inadapté à la crise énergétique actuelle.

C’est pourquoi Jean Tschopp, député au Grand Conseil et président du groupe socialiste dans le canton, a déposé un postulat le 13 septembre, proposant de multiplier l’installation de compteurs individuels d’eau chaude et de chauffage, afin que chaque foyer puisse contrôler et payer sa propre consommation – contrairement au système actuel, basé sur la consommation globale d’un immeuble indépendamment de l’utilisation des uns et des autres.

«Les locataires sont totalement captifs: ils ne peuvent pas choisir et gérer leur système de chauffage.» Jean Tschopp, élu et président du groupe socialiste au Grand Conseil

Les compteurs individuels sont obligatoires sur les constructions neuves, mais pas sur les anciennes. «Or dans le canton, les trois quarts des immeubles locatifs datent d’avant les années 90, explique Jean Tschopp. Les locataires sont totalement captifs: ils ne peuvent pas choisir et gérer leur système de chauffage. Les compteurs individuels sont la seule manière de maîtriser sa consommation».

Leur installation ne peut pas se faire au compte-goutte: en général, tout l’immeuble doit être équipé en même temps car l’entier du système de chauffage doit être repensé. C’est pourquoi idéalement, une concertation entre propriétaires et locataires doit avoir lieu.

À Neuchâtel, la ville finance désormais la moitié du coût de l’installation. À Genève, les compteurs individuels sont obligatoires sur des bâtiments construits avant 1993 qui présentent un fort indice de chaleur. Quid du canton de Vaud? Rien n’est encore prévu.

«Allocation énergie»

Pour les locataires qui ne parviendraient pas à faire face à l’explosion de leurs charges, Jessica Jaccoud, également députée au Grand Conseil, a déposé le 13 septembre une motion proposant d’instaurer une «allocation énergie» sous forme de rabais d’impôts sur la déclaration 2022.

Le principe avait déjà été soumis en juin au Parlement fédéral par la députée verte Franziska Ryser. «Pour un ménage qui dispose d’un revenu mensuel brut à 4500 francs, la part des coûts liés à la consommation d’énergie est environ deux fois plus élevée que pour un ménage qui gagne un revenu moyen», écrivait-elle dans sa motion. En vain: le Conseil national l’a rejetée le 21 septembre, suivant l’avis du Conseil fédéral.

