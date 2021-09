Maurer sur le certificat Covid – «Des Suisses disent: maintenant, l’État va trop loin» Le ministre UDC ne voit pas d’un bon œil une éventuelle extension du certificat Covid. Dans les colonnes du SonntagsBlick, il dit craindre des dégâts sociaux et politiques.

Le conseiller fédéral Ueli Maurer se montre sceptique quant à une éventuelle extension du certificat Covid. Cela serait difficile à mettre en oeuvre, estime le ministre UDC.

Cela fonctionne bien pour les grandes manifestations, mais du personnel de service qui refuse de servir un café à des travailleurs qui n’ont pas de certificat, «c’est le bordel», souligne Ueli Maurer dans une interview avec le SonntagsBlick.

La Suisse peut procéder à une extension du certificat Covid comme en Autriche ou en Italie. «La question est simple: quels dégâts sociaux et politiques causons-nous?» poursuit le ministre des finances.

L’État se trouve dans une situation difficile, estime-t-il. Et de détailler: «L’État n’a pas pour mission de protéger tout le monde de la mort et de toutes les maladies. Il ne faut pas créer de trop grandes dépendances». Il se sent obligé d’amener dans la discussion le scepticisme qui s’exprime au sein de l’UDC mais aussi d’autres franges de la population.

Éviter les grandes manifestations

Ueli Maurer plaide également indirectement pour un rôle limité de l’État en matière de vaccination. Le ministre explique évoluer aussi dans des cercles où les personnes ne veulent pas se faire vacciner. Et d’ajouter: «Je viens de la campagne, où les gens sont très critiques. Il ne s’agit pas seulement d’excentriques et de théoriciens du complot, mais de Suisses droits qui disent: maintenant, l’État va trop loin.»

Le Zurichois fait état d’un dilemme sur ce point: comment en tant que conseiller fédéral doit-il décider si quelqu’un doit se faire vacciner ou pas? «Si vous mourrez, vous mourrez, si vous restez en bonne santé, vous restez en bonne santé et si vous contaminez quelqu’un, c’est votre responsabilité». Dans une société libre, les gens ont le droit de se réaliser, souligne-t-il.

Dans le même temps, Ueli Maurer appelle les personnes non vaccinées à faire preuve de retenue. Ceux et celles qui ne sont pas vaccinés ne devraient pas faire de la provocation et participer à de grandes manifestations, estime-t-il.

Dans l’ensemble, Ueli Maurer constate un durcissement des fronts sur d’importantes questions entourant la pandémie. «Nous avons non seulement un problème sanitaire et économique, mais aussi un problème de société. C’est ce qui m’inquiète le plus», confie-t-il.

