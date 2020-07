Les quatre membres de l’expédition suisse dans le vent et la neige au sommet de l’inlandsis du Groenland, le 13 juillet 1912. De gauche à droite: Hans Hössli, Roderich Fick, Karl Gaule et Alfred de Quervain, chef de l’expédition, qui pour l’occasion a déployé les drapeaux suisse et bernois. Les chiens Kakortok et Silke participent à la fête.

BIBLIOTHÈQUE DE L’EPFZ, PHOTOTHÈQUE