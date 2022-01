Covid-19 et isolement social – Des Suisses se sont retrouvés coincés au paradis En Thaïlande, ils vivent au soleil avec l’avantage du climat et de la vie pas chère. Revers de la médaille, ils n’ont pas revu leurs proches depuis deux ans. Reportage. Sébastien Jubin Thaïlande

Quelque 9000 Suisses, dont un tiers de retraités, résident en Thaïlande, attirés par ses paysages et sa douceur de vivre. iStockphoto/Getty Images

La Thaïlande, le pays du sourire et du soleil. À tel point que nos compatriotes décident de s’y expatrier pour de bon. Ils sont 9000 à être inscrits auprès d’un consulat, dont un tiers de retraités. Mais à cause de la pandémie, le sourire s’est crispé. C’est le cas d’Arthur, Jurassien pure souche, qui s’est installé sur une île paradisiaque dans une superbe villa avec piscine il y a une dizaine d’années.

Mais après un an de Covid-19, la mort dans l’âme, il a décidé de revenir au pays: «Tout était fermé. La seule occupation, c’était des parties de cartes et la pétanque avec les autres expatriés. J’ai voulu voir si je pouvais vivre à nouveau en Suisse.» Arthur reste six mois et trouve sa réponse: un «non» définitif. «Je préfère choper le Covid en Thaïlande que de vivre en Suisse.»