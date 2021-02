Élections communales du 7 mars – Des sœurs jumelles nées sous le signe de la politique Jumelles, Deborah Kaeser et Laetitia Kohler affrontent leur première campagne à un Exécutif en même temps à Faoug et Vully-les-Lacs. Sébastien Galliker

Sœurs jumelles candidates à la Municipalité, Deborah Kaeser et Laetitia Kohler ont choisi de poser à Faoug avec vue sur les collines du Vully. JEAN-PAUL GUINNARD

Nées en septembre, elles portent le signe de la Vierge. Si elles ne sont donc pas Gémeaux, les sœurs jumelles Deborah Kaeser et Laetitia Kohler ont été élevées, comme dans la chanson, par leur maman, dans le village broyard de Faoug. Et comme souvent pour ce type de frangines, elles font les choses en parallèle. À témoin, leur première campagne en vue de décrocher un siège de municipale, le 7 mars. La première sur la liste d’entente de son village du bord du lac de Morat, la seconde dans la commune voisine de Vully-les-Lacs, sous l’étiquette PLR. Si quelques fratries font partie des plus de 2000 candidats, les jumeaux restent bien rares.