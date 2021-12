Santé publique suisse – Des symptômes dépressifs plus graves qu’au début de la pandémie Leur fréquence aurait augmenté depuis juillet 2020, notamment chez les personnes à faibles revenus, les jeunes et les femmes, selon une étude bâloise.

«Nous constatons que ces personnes ont présenté très tôt dans la pandémie une symptomatologie dépressive prononcée, qui s’est ensuite aggravée», explique Nicole Probst-Hensch. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

Les personnes à faibles revenus souffrent davantage de la pandémie, selon une étude bâloise. La fréquence des symptômes dépressifs a augmenté dans ce groupe de population, ainsi que chez les jeunes et les femmes en particulier.

En revanche, les personnes qui ont moins de soucis financiers et un revenu plus élevé, principalement des hommes, présentent une symptomatologie dépressive peu prononcée pendant toute la durée de la pandémie, selon cette étude COVCO-Bâle, qui en analyse les conséquences sanitaires et sociales sur la population adulte des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Plus de 13’000 personnes y participent.

Plus de travail

L’étude a également révélé l’influence de la pandémie et des mesures de confinement sur la situation professionnelle, selon des données collectées en collaboration avec la faculté de droit de l’Université de Bâle: 10 à 15% des personnes actives déclarent travailler davantage qu’avant la pandémie.

Les participants en télétravail, en particulier, travaillent plus que sur leur lieu de travail habituel – une heure et demie de plus par semaine en moyenne – et souvent aussi le soir et le week-end. Environ 70% se plaignent du manque de contacts sociaux, et fréquemment aussi de maux de dos, de nuque et de tête.

Risque de rechute

Chez les personnes qui doivent suspendre leur activité professionnelle en raison du Covid-19, l’incapacité de travail dure dans la plupart des cas une à deux semaines, mais au moins un mois pour 10% d’entre elles.

Le risque de rechute avec une nouvelle incapacité de travail augmente plus la durée de l’incapacité de travail pendant la première phase de la maladie est longue.

Forte proportion présentant des anticorps

COVCO-Bâle participe en outre à l’étude sur les anticorps du programme de recherche suisse de Corona Immunitas. Des prises de sang ont permis de déterminer le niveau d’anticorps chez environ 3000 personnes de Bâle-Ville et Bâle-Campagne.

L’augmentation du nombre de personnes vaccinées en 2021 se reflète dans l’augmentation des tests sérologiques positifs dans la région bâloise, selon les auteurs. À la mi-2021, environ 75% des personnes de moins de 65 ans présentaient des anticorps contre le SARS-CoV-2, et même plus de 90% chez les plus de 65 ans. Cette augmentation est comparable à celle observée dans d’autres cantons.

Peur des restrictions

Enfin, les participants ont également été interrogés sur ce qui les inquiète le plus durant cette pandémie. «La peur de contracter le coronavirus ou que des personnes proches soient contaminées n’est pas leur première préoccupation. Les restrictions en matière de voyages ou d’événements culturels sont ce qui inquiète le plus les participants», conclut Nicole Probst-Hensch.

Il s’avère également que les personnes vaccinées respectent mieux les mesures de protection et d’hygiène que les non vaccinés. Cette étude est menée depuis juillet 2020.

ATS

