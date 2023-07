Vandalisme – Des tags sexistes à la gare choquent Bussigny En une nuit, la semaine dernière, le passage sous-voie a été recouvert de graffitis obscènes. Depuis le début de l’année, la ville connaît une relative hausse des déprédations. Chloé Din

Pour Bussigny, c’est une opération de vandalisme absolument inédite. En une nuit, le passage sous-voie de la gare CFF a été couvert de tags à la fois obscènes et sexistes. Les faits remonteraient à la nuit de mardi à mercredi passé selon la police de l’Ouest lausannois (POL), mais c’est surtout samedi que les réactions choquées ont fusé sur les réseaux sociaux.

Prénoms féminins

«Le passage sous-voie a été fortement endommagé et certains tags s’en prenaient à des femmes ou des filles en mentionnant des prénoms. La Commune est choquée», réagit la syndique Patricia Spack Isenrich. Le lieutenant Guy Berney, de la POL, complète la description: «Il y avait de très nombreuses inscriptions de tous types, et effectivement, des mots obscènes, quelques prénoms, et même un dessin à caractère sexuel.»

Responsables des lieux, les CFF indiquent qu’ils portent systématiquement plainte en cas de déprédations, qui leur coûtent chaque année plusieurs millions de francs. Des équipes de nettoyage sont intervenues samedi pour effacer les graffitis et leur travail s’est poursuivi lundi.

«Il y a une augmentation des actes de vandalisme depuis le début de l’année à Bussigny, que nous n’observons pas dans les autres communes du district.» Lieutenant Guy Berney, Police de l’Ouest lausannois

En attendant le dépôt d’une plainte et l’ouverture d’une instruction, la police ne privilégie aucune hypothèse concernant les auteurs de ces tags. Au vu de la teneur des inscriptions, pourrait-il s’agir d’écoliers, comme le suggèrent certains commentaires sur les réseaux sociaux? «On ne peut pas exclure un conflit lié au milieu scolaire», commente tout au plus Guy Berney.

Vandalisme en hausse

Patricia Spack Isenrich ne cache pas sa perplexité, tout en plaçant les événements dans un contexte plus large: «La commune a enregistré des déprédations ces derniers temps, mais là, ça a pris une importance que nous ne comprenons pas.» Guy Berney confirme: «Il y a une augmentation des actes de vandalisme depuis le début de l’année à Bussigny, que nous n’observons pas dans le reste du district.»

Cette hausse reste toutefois modérée, avec une moyenne de 5 à 6 cas depuis janvier, dont un pic en juillet. Et si les causes du phénomène ne sont pas connues, Guy Berney précise que la POL a augmenté sa présence à Bussigny en soirée et durant la nuit.

Malgré cela, sur les réseaux sociaux, plusieurs commentaires déplorent l’absence de poste de police dans la commune. Guy Berney précise que le guichet tenu par la POL à l’Hôtel de Ville a été fermé en 2019 d’entente avec les autorités communales. «Sa fréquentation était en baisse constante. Cette fermeture ne saurait ni expliquer ni justifier la commission de ces délits. Nous privilégions une présence sur le terrain.»

