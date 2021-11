Carte blanche - Des témoins authentiques, ou simplement des façades?

Martin Killias DR

Nous avons tous besoin de repères dans le passé, des vieilles photos, une armoire de grand-maman ou un piano que l’on ne joue plus depuis des années, mais qui fait partie de notre petit univers personnel. Tous ces petits objets nous relient avec le temps. Le besoin de se situer dans une perspective temporelle est une nécessité humaine élémentaire.

Ce qui vaut pour chacun dans son habitation vaut tout autant pour l’ensemble bâti qui nous entoure. Nous tenons à reconnaître nos lieux habituels, les perdre équivaut à la privation d’un objet qui nous appartient, voire à une perte d’identité. Pendant des siècles, nos villes et villages ont peu changé au cours d’une, voire plusieurs générations. Certes, on a démoli et rebâti des demeures, mais à un rythme bien modéré. Mis à part de grandes catastrophes comme des incendies qui ravageaient tout un village ou un quartier, on n’a pas vu disparaître des rues entières comme aujourd’hui. Haussmann à Paris était l’un des premiers à avoir imposé une nouvelle conception de la ville à un ensemble urbain au nom de la modernité. Ce que les Parisiens de l’époque vivaient avec des sentiments mitigés, nous le voyons à notre époque à une échelle jamais connue auparavant.

«Des élus multiplient plutôt leurs efforts pour exiger des «assouplissements» permettant de détruire encore plus facilement et plus rapidement.»

Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction souvent effrénée et mal coordonnée des villes, les édiles ont compris qu’il fallait se préoccuper des quelques témoins du passé ayant survécu aux bombardements. Ainsi est née l’idée de ne pas protéger uniquement des bâtiments individuels, mais des ensembles urbains plus cohérents. Ces idées se sont fait jour en Suisse aussi, avec un certain retard habituel.

Depuis lors, on a continué à détruire énormément de bâtiments érigés à différentes époques. Ironiquement, ce rythme effréné ne suscite pas de mouvement contraire au niveau des différentes législations cantonales ou fédérales. Des élus multiplient plutôt leurs efforts pour exiger des «assouplissements» permettant de détruire encore plus facilement et plus rapidement. Dans le canton de Zoug, une centaine de bâtiments sont en voie d’être radiés des inventaires. Au niveau fédéral, deux députés UDC demandent que l’inventaire suisse des sites d’importance nationale ne puisse plus «bloquer» des projets de densification. Ils sont étrangement soutenus dans cette démarche par des membres socialistes siégeant au Conseil municipal de la ville de Zurich.

L’extérieur seulement

Un autre volet de ces attaques contre le patrimoine bâti consiste à préconiser une politique de protection «différenciée», soit de ne protéger que l’extérieur des bâtiments historiques tout en permettant aux promoteurs de détruire les intérieurs.

Certes, les décisions de classement doivent toujours tenir compte d’une pesée des intérêts entre les besoins du propriétaire et la préservation d’un témoin du passé. Mais en Thurgovie, on s’apprête à faire limiter d’ores et déjà la protection à l’apparence des bâtiments. On va donc créer des centres historiques genre «village Potemkine», soit une sorte de coulisses de Hollywood donnant l’illusion d’une authenticité qui en réalité n’existe plus.

Or, les Vaudois n’ont malheureusement pas de raisons de se moquer de l’ignorance des Thurgoviens. Car ce que ces derniers demandent est depuis bien longtemps la pratique dans le canton de Vaud. Nombreuses sont les maisons anciennes, parfois même prestigieuses (comme l’ancien palais baillival à Échallens), qui ont été complètement vidées de leur substance. On les trouve à Orbe, Moudon, Yverdon, Morges, Nyon… et même à Lausanne. Que répondront ceux qui préconisent ces caricatures de façades à une future génération qui revendiquera l’«authentique»… et la démolition de ces ensembles de faux vieux?

Martin Killias Afficher plus Président de Patrimoine suisse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.