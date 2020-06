Gratuité du dépistage à Genève – Des tests en hausse mais pas de ruée La Confédération prendrait désormais en charge le coût des tests du Covid-19. Les Genevois affluent vers les HUG. Aurélie Toninato

La tente installée devant les Hôpitaux universitaires genevois, de nouveau, ouverte pour accueillir les personnes désirant se faire dépister. ©Enrico Gastaldello

Ce mercredi, le Conseil fédéral annonçait qu’il prendrait désormais en charge le coût des tests du Covid-19, ceux qui permettent de déceler une contamination comme les tests sérologiques de détection des anticorps. La Confédération met ainsi fin à une inégalité de traitement car jusqu’à présent, dans certains cas, les analyses étaient prises en charge par les cantons et donc gratuites; dans d’autres, c’était l’assurance maladie qui assumait les coûts et donc souvent le patient, par le biais de sa franchise. Avec cette gratuité, on pouvait s’attendre à une ruée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), centre de référence pour les tests. L’institution avait d’ailleurs prévu des renforts de personnel; ils n’ont pour l’instant pas été nécessaires.