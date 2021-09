Usage de la force – Des tirs de police rares, mais marquants Selon ses dernières déclarations, la police vaudoise comptabilise quatre tirs d’armes de service par année. Contre douze à quinze au niveau national. Erwan Le Bec

Au bord de l’autoroute près de Lully (FR), la famille du jeune fugitif français mortellement atteint par la police vaudoise était venue déposer des fleurs après les faits. L’agent qui avait tiré sur la voiture lui fonçant dessus en trombe avait été acquitté. Jean-Paul Guinnard

Un policier qui sort son arme et qui tire, c’est rare, mais cela arrive en Suisse. En 2020, selon la Conférence des commandants des polices cantonales (CCPCS), les forces de l’ordre ont par douze fois fait usage de leurs armes. Cela avait entraîné trois morts. En 2019, on avait recensé quinze cas et un décès.

Sur sol vaudois, ces coups de feu de la police étaient évalués, il y a dix ans, à «en moyenne quatre fois par année», le plus souvent pour des coups de semonce. Ils ont cependant laissé des affaires emblématiques.

Le cas le plus récent reste celui de Bex. Nous sommes en novembre 2016, fin de soirée. Drogué, un père de famille fait irruption chez ses voisins avant de descendre armé et de rencontrer dans l’escalier un policier régional de 53 ans. Celui-ci avait tiré par trois fois, dont un dernier coup mortel. L’agent a été acquitté en première instance, puis en appel en 2021, reposant la question des conditions de la légitime défense.

La police tirait également, en 2014, sur les pneus d’une voiture en fuite lors d’un incroyable rodéo en plein jour sur l’autoroute, non loin de Coppet. Deux cambrioleurs étaient alors interpellés.

En 2010, un policier vaudois tire à sept reprises sur un chauffard, un jeune Lyonnais en fuite, dans le tunnel de Sévaz (FR) sur l’A1. Visant le bas du véhicule, l’agent avait atteint mortellement le fugitif. Le Vaudois avait été acquitté en 2016.

2008, un gendarme tire par trois fois, en plein centre-ville de Lausanne, sur un fuyard en haut de l’avenue de la Gare. Il était finalement arrêté par un agent municipal. Plusieurs balles avaient par la suite été retrouvées dans les bâtiments voisins. L’affaire avait relancé le débat sur le type de munitions utilisées, blindées ou à expansion contrôlée.

