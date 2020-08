Hippisme – Des titrés déjà et des stars à venir Martin Fuchs, Pius Schwizer, Bryan Balsiger et cie sauteront dimanche sur les hauts de Lausanne, mais la relève a déjà obtenu des titres nationaux ce vendredi. Sport-Center

Martin Fuchs (à g.) sera dimanche sur les hauts de Lausanne tandis que Steve Guerdat y est passé mardi. KEYSTONE

Le paddock du Chalet-à-Gobet attire les meilleurs cavaliers de saut du pays jusqu’à dimanche. Le No 1 mondial Steve Guerdat était déjà en lice mardi avec de jeunes chevaux, le No 2 mondial Martin Fuchs sera là dimanche pour le Grand Prix Epona (dès 11h) avec de futurs cracks, comme « Cha Mu », de même que l’ex No 1 Pius Schwizer ou que l’étoile montante Bryan Balsiger, sans oublier Christina Liebherr, Niklaus Rutschi, Werner Muff ou Romain Duguet. De quoi assurer du grand spectacle!

Quant à la relève, elle se mesure titres nationaux en jeu. Chez les jeunes cavaliers (ières), les « -21 », la talentueuse zurichoise Elin Ott compte deux longueurs d’avance sur tout le monde avant dimanche, mais la Valdo-Fribourgeoise Mathilde Balmelli, brillante ce vendredi, pointe au 2e rang, la Neuchâteloise Joanna Szabo au 3e et la Vaudoise Laure Perrenoud au 5e.

Chez les juniors, les « -18 », tout se jouera ce samedi, Linus Hanselmann est talonné par le Fribourgeois Thibault Keller, la Jurassienne Sarah Schlüchter et la Bâloise Géraldine Straumann. En children, « -14 », les Fribourgeoises Margot Angéloz et Jeanne Sottas et la Jurassienne Jade Studer sont à égalité avec Elias Laky.Chez les poneys, les titres ont déjà été attribués vendredi à Hannah Vetterli (D élite), à Tara Rebecca Randin (D), en verve cette saison et victorieuse de Nolène Schaller et Margot Angéloz, à Eugénie Bornant (C) et à Marina Guintini (AB), malgré la fougue de Casilda Rapin, de Luty, et de son frère Léopold, tous deux médaillés d’argent. Suite dès samedi matin 10h00. Entrée libre, avec les consignes d’usage