Des WC «intelligents» – Des toilettes 2.0 bientôt chargées de surveiller notre santé Longtemps restées hermétiques à la mode des objets connectés, nos toilettes s’ouvrent peu à peu aux fonctions «intelligentes» et sont aujourd’hui capables de véritables prouesses technologiques. Christophe Pinol

En septembre dernier, des toilettes publiques aux parois transparentes et qui s’illuminent la nuit venue ont été installées dans un parc de Tokyo. Hiro Komae/AP/Keystone

Le petit coin… Voilà l’un des rares endroits où le high-tech ne s’est encore pas imposé. Les appareils connectés ont depuis longtemps investi le salon, la chambre à coucher, la cuisine ou la salle de bains mais peu de fabricants s’étaient encore risqués à mettre un pied dans cet antre où l’on aime faire son affaire en solitaire.

Pourtant, peu à peu, le dernier bastion de notre intimité cède lui aussi à l’innovation dernier cri. En témoignent notamment les WC «intelligents» développés par la marque Kohler aux États-Unis. Certains modèles sont pilotables de la voix, permettent de régler la température de la lunette via une application, et les plus luxueux sont même équipés d’éclairages et de haut-parleurs assurant une ambiance personnalisée. Comptez près de 9000 fr. pour les plus perfectionnés.