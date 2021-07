Séquelles des intempéries – Des tonnes de bois extraits du port du Bouveret Avec les fortes pluies, les quantités de bois et d’algues charriées dans le Léman ont augmenté la semaine dernière. Poussée par la bise, une partie finit sur les rives. Anne Rey-Mermet

Les dernières intempéries qui ont frappé la région ont donné du travail supplémentaire au garde-port du Bouveret, David Droz. Charriés par le Rhône et les autres affluents du Léman, de nombreux troncs d'arbres se sont retrouvés dans le port. Chantal Dervey.

Certains pontons disparaissent encore sous les flots, mais le calme est revenu dans le port du Bouveret (VS) après les intempéries de la semaine dernière. Si le Léman a amorcé sa décrue, le niveau reste un peu plus élevé que la norme. Ici et là, on aperçoit des flaques, des traces de la montée des eaux et autres rubalises pour limiter l’accès. Après la surveillance intense pendant les jours de grosses pluies pour éviter les problèmes avec les bateaux, le garde-port et son adjoint ont eu fort à faire pour nettoyer les lieux.

«Le Rhône et les cours d’eau charrient en permanence du bois et des algues. Mais quand il y a un gros orage, nous savons qu’il va y avoir encore plus de choses qui arriveront jusqu’au lac. Nous nous occupons de ce qui arrive au bord, d’autres, comme la Sagrave, sont chargés de ce qui flotte au large», indique David Droz, garde-port au Bouveret. L’entreprise, active autour du Léman, effectue notamment des travaux d’enrochement, de confections de digues et de nettoyage.