Monographie – Des traits toujours d’actualité Le travail d’André Paul est dépoussiéré par Jean-Pierre Coutaz dans un ouvrage mettant en lumière les œuvres du dessinateur vaudois. Sophie Es-Borrat

Des années plus tard, la vie croquée par André Paul reste furieusement contemporaine.

«On l’a oublié, ce qui est inévitable. Rien ne s’évapore plus vite que le dessin de presse, qui est un média à consommer sur-le-champ. Dès que l’événement est passé, l’œuvre s’estompe, et le souvenir avec.» Pour lutter contre l’inexorable, Jean-Pierre Coutaz a consacré six mois à la conception d’une monographie sur l’artiste André Paul. Alors directeur des lieux, l’Agaunois avait déjà rendu hommage de son vivant au dessinateur vaudois lors d’une exposition au château de Saint-Maurice en 2009. Il avait mis en valeur une partie de son travail à l’occasion des 90 ans de l’illustrateur. Une démarche qui a valu aux deux hommes de tisser des liens et de se découvrir un respect réciproque et une complicité durable.