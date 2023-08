Un été au zénith (37/41) – Des tropiques à la Suisse, la rude acclimatation des enfants du soleil S’installer en territoire alpin quand on vient d’un pays où le soleil brille toute l’année, ce n’est pas toujours simple. Cela peut même être très éprouvant. Témoignages. Corentin Chauvel

La Brésilienne Maria, l’Espagnol Jaime et l’Éthiopienne Yorkabel ont dû apprivoiser le climat suisse. Odile Meylan/24 heures

Maria, Jaime et Yorkabel sont nés et ont grandi dans des pays sans hiver. Parfois même sans aucune goutte de pluie une année durant. Puis la vie les a menés, volontairement ou non, dans le canton de Vaud, avec ses quatre saisons et son climat continental. Alors, comment vit-on la cramine quand on a été habitué à un quotidien ensoleillé toute l’année?

Maria, 39 ans, Brésil

La Brésilienne Maria, qui vit à Lausanne, aime venir profiter du soleil, quand il y en a, à Pully. Odile Meylan

«En Suisse, on célèbre la fin de l’hiver alors qu’au Brésil, c’est la fête à la fin de l’été!» Maria ne compte plus les différences qui existent entre son pays de naissance et celui qui l’accueille depuis sept ans. Cela commence par ses premiers jours en Suisse, en plein mois de janvier: «Une expérience horrible. Il faisait tellement froid que j’ai cru que j’allais mourir. J’avais du mal à respirer, j’avais très mal à la tête, de la fièvre plusieurs jours durant. Rien ne me réchauffait. Je me disais: comment les gens font-ils pour vivre dans ce pays?» narre-t-elle. Et depuis, «je n’ai jamais été aussi malade qu’en Suisse».

Originaire de l’intérieur du Nordeste, l’un des endroits les plus torrides du Brésil, elle n’avait jamais connu que la chaleur: «D’où je viens, on ne perçoit pas vraiment les saisons: en automne, il fait chaud; en hiver, il fait chaud; au printemps, il fait chaud…»

L’été suisse alors? Pas beaucoup mieux. «Ici, le soleil est beaucoup plus intense, c’est impressionnant: je sens que ma peau brûle, elle devient jaune et sèche. Au Brésil, en cinq minutes, ma peau est belle et bronzée», décrit l’esthéticienne. Elle note que, si les Suisses ont une peau «plus fine et vivante, moins grasse», celle-ci est aussi plus sensible et sujette à des maladies.

Malgré tout, la Brésilienne, qui a suivi son mari portugais en Suisse, se dit aujourd’hui «bien adaptée au climat» local. «L’hiver n’est plus un problème, même si cette saison rend toujours un peu triste, mais je me dis qu’il aura une fin et je l’accepte mieux», indique-t-elle.

Maria loue aussi les étés aux journées rallongées, «une découverte merveilleuse»: «J’en profite pour sortir plus longtemps. Cela donne aussi une impression de sécurité. Au Brésil, à 18 h, il fait déjà nuit et il est temps de rentrer chez soi.»

Jaime, 36 ans, Espagne

S’il travaille à Yverdon, l’Espagnol Jaime profite des journées ensoleillées au parc de Milan, à Lausanne, près duquel il habite avec sa compagne et leur petite fille. Odile Meylan

Jaime affirme fièrement que Murcie, sa ville de ce sud-est de l’Espagne prisé des retraités vaudois, est celle qui détient le record d’heures d’ensoleillement en Europe. C’est donc une jeunesse essentiellement en t-shirt qu’il a connue: «Ceux qui mettent un bonnet ou une écharpe l’hiver, c’est juste pour la mode!» Le père de famille ne se plaint pas pour autant du climat suisse, car il concède que les étés chez lui ressemblent parfois à «un enfer»: «Il fait plus de 40 degrés, on ne peut pas sortir de la maison l’après-midi.» Alors, enfant, les grandes vacances en famille, il les passait au frais dans le nord de l’Espagne ou de l’Europe.

Avant qu’il s’installe en Suisse, plusieurs autres expériences à l’étranger durant ses études vont permettre à Jaime de vivre quatre véritables saisons: Londres, Bordeaux et surtout Édimbourg durant cinq ans. «Parmi les autres Espagnols que j’ai connus sur place, certains n’ont pas supporté la pluie, la météo qui change d’heure en heure, le froid, l’obscurité… alors ils ont fini par partir», relate-t-il. Lui tiendra grâce aux vols réguliers pour l’Espagne et à la vitamine D, qu’il prend encore aujourd’hui.

C’est ainsi que l’arrivée en Suisse, en 2015, ne sera pas une épreuve si terrible: «Côté climat, ce n’est pas très différent de l’Écosse, sauf qu’il pleut moins et le temps est plus stable.» Et, grâce au lac, «je ne ressens pas le besoin d’aller en Espagne en été, c’est un complément parfait», souligne-t-il.

Mais Jaime ne manque pas de retourner régulièrement dans son pays le reste de l’année pour se ressourcer au soleil: «J’en ai besoin pour me remonter le moral, la fatigue mentale et physique me frappe beaucoup plus fortement ici.» Pour autant, il se donne du courage avec sa devise: «Moi, je dis toujours: il n’y a pas de mauvaise météo, il y a des mauvais habits. Avec de bonnes chaussures, un bon pantalon et une bonne veste, tu peux vivre n’importe où!»

Yorkabel, 23 ans, Éthiopie

L’Éthiopienne Yorkabel réside à Grandson, mais, avec sa famille et son travail à Lausanne, elle préfère le lac Léman à celui de Neuchâtel pour prendre le soleil. Odile Meylan

«Avant d’arriver en Suisse, je pensais que le climat était le même partout. Une fois ici, j’ai compris que non.» À la seule évocation de l’hiver, Yorkabel frissonne. Elle se remémore ce terrible jour de décembre 2014 lorsqu’elle est arrivée sur les rives du lac Léman, en provenance de la région éthiopienne du Tigré. La réfugiée avait 15 ans. «J’ai demandé à mon père ce qu’étaient ces gros flocons qui tombaient du ciel. Il m’a répondu: «Tu vas en voir beaucoup désormais», raconte la jeune coiffeuse, qui ne connaissait pas même le mot «neige» dans sa langue natale. «Avec mon petit frère, on pleurait, il faisait trop froid pour nous et encore aujourd’hui, je n’y suis pas habituée.»

Chaque hiver est ainsi une longue «souffrance»: «Je suis tout le temps en train de trembler, je n’arrive même pas à parler, malgré plusieurs couches de vêtements.» Pour autant, le climat suisse ne l’a pas rendu plus malade qu’en Éthiopie, au contraire. Dotée d’une santé fragile, elle se sent mieux ici tandis que son frère a développé une paradoxale allergie… au soleil! «S’il ne se protège pas, il se gratte tout le temps», rit-elle.

Si Yorkabel trouve les étés suisses plus lourds que dans son pays, elle les attend avec impatience. «Si c’était l’été toute l’année, je serais encore plus heureuse!» clame-t-elle tout en s’excusant. «Avec un peu de pluie quand même, c’est important pour la nature.»

Mais le changement des saisons lui a fait découvrir des choses étonnantes, comme les journées plus longues ou encore le bronzage: «Je me suis rendu compte que je pouvais bronzer moi aussi, ce qui ne m’arrivait jamais dans mon pays, cela m’a un peu surprise.» Et de conclure d’un petit sourire ironique: «Mais en Éthiopie, l’activité de bronzer n’existe pas, on travaille tout le temps.»

À la recherche du climat idéal S’il est difficile pour des personnes originaires de pays tropicaux de s’acclimater à la Suisse, l’inverse vaut également, car le corps humain est adapté à son environnement de naissance et de croissance. «S'il change de lieu, le corps doit s'adapter aux nouvelles conditions environnementales et cette adaptation prend du temps», indique Cristian Martucci, doctorant et collaborateur scientifique à l’Institut tropical et de santé publique Suisse. «Le corps peut s'habituer à long terme aux changements de température moyenne, mais les extrêmes de chaleur et de froid représentent toujours un risque pour la santé du corps humain.» Alors existe-t-il un endroit au climat qui contenterait tout le monde? Pas vraiment, car «les températures optimales» varient selon les régions géographiques, explique Cristian Martucci. «Par exemple, une étude a calculé que la température optimale pour la population est de 22 degrés à São Paulo (Brésil) et entre 17 et 20 degrés en Europe du Nord. La température optimale dépend principalement de la température moyenne à un endroit donné, mais d'autres facteurs d'influence jouent également un rôle, par exemple la démographie de la population, l'infrastructure et le système de santé.»

Corentin Chauvel est journaliste Web. Auparavant, il a travaillé pour «20 Minutes» France puis comme correspondant au Brésil durant six ans. Plus d'infos @corentinchauvel

