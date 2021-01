Inde-Chine – Des troupes se défient à la frontière himalayenne Six mois après des combats meurtriers, des soldats indiens et chinois se sont défiés aux confins de leur pays. Des blessés sont à déplorer.

Un village chinois à la frontière indo-chinoise disputée. AFP 1 / 1

Les troupes indiennes et chinoises se sont affrontées la semaine dernière sur leur frontière himalayenne disputée, lors d’un nouvel accrochage ayant fait des blessés des deux côtés, six mois à peine après des combats meurtriers, ont rapporté ce lundi des sources militaires et des médias indiens.

L’incident s’est produit la semaine dernière sur le col de Naku dans l’Etat du Sikkim (nord-est), ont indiqué des sources militaires à l’AFP, alors que les médias nationaux, citant des responsables militaires indiens, évoquaient des victimes dans les deux camps.

AFPE