Le 30 décembre 2022, «24 heures» titrait en une «Urgences sursaturées: comment est-ce possible?» Si l’explication principale découle de la conjonction d’atteintes virales présentes en cette fin décembre, au fil de l’article apparaît une autre raison, une «utilisation inappropriée de lits», soit 70 à 100 lits pour le canton de Vaud, à quoi s’ajoute le manque chronique de personnel soignant (infirmières et médecins).

Dans l’article cité, Mme la conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz nous dit: «Cette première alerte nous montre à quel point nous devons prévoir des alternatives à l’hospitalisation des aînés.» Une première alerte, vraiment?

«Il s’agit d’avoir à la fois une évolution à proposer et le courage politique d’assumer les arbitrages que ces changements nécessiteront.»

Dès les années 2000, le canton de Vaud a été pionnier concernant les politiques de santé: mise en place des réseaux de soins et de structures de soins communautaires (équipes mobiles, projet «Vieillissement et santé», développement des soins à domicile), afin de permettre à la population de vivre chez elle le plus longtemps possible avec, comme corollaire, la volonté de diminuer les hospitalisations dites «inappropriées».

En 2017, toujours dans le but de répondre aux enjeux du vieillissement de la population, de décharger les services d’urgence – déjà engorgés – et à l’initiative du service de la santé publique, les quatre régions de santé de ce canton mettent en place le projet dit «réponse à l’urgence» afin de prévenir les hospitalisations inappropriées par une coordination accrue des différents acteurs participant à l’accueil et la gestion des situations d’urgence. Qu’en est-il du développement de cette structure? Les conditions de la garde médicale pour les praticiens installés ont-elles été améliorées afin de renforcer celle-ci et décharger ainsi les urgences hospitalières?

Une problématique ancienne

Il y a donc longtemps que cette problématique existe… En mettant en place l’ensemble des mesures évoquées ci-dessus, les prédécesseurs de Mme Ruiz ont su s’appuyer sur leurs services afin de penser l’avenir et innover. Bien sûr, ce type de mesures est difficile à implanter car il bouscule la répartition des responsabilités entre structures ambulatoires, médecins et hôpitaux. Il s’agit donc d’avoir à la fois une évolution à proposer et le courage politique d’assumer les arbitrages que ces changements nécessiteront.

Dernière remarque: les comptes 2021 de l’État de Vaud bouclent avec 14 millions d’excédents de revenus et une fortune estimée à 5,3 milliards. Or, le Conseil d’État décide de n’octroyer que le 1,4% de compensation de l’augmentation du coût de la vie à l’ensemble de la fonction publique, taux qui sera appliqué aux institutions sanitaires vaudoises subventionnées, alors même que le personnel soignant demande une reconnaissance qui passe également par le salaire…

Patrizia Clivaz Luchez Afficher plus Infirmière, ancienne directrice de l’ APROMAD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.