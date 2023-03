Qui dit week-end pascal dit escapade. Envie de soleil, de douceur et d’arbres en fleur? Direction le sud de la France. Pas en train, non, trop risqué. Mobilisation contre la réforme des retraites oblige, la SNCF promet du rififi pour jeudi. Mieux vaut opter pour la voiture. À moins de se retrouver bloqué sur l’A7 dans une opération escargot ou immobilisé par des manifestants sur un rond-point, on est sûr d’arriver à temps pour l’apéro. Ne vous en privez pas, vous risquez d’en avoir besoin.

Vous voici installé en terrasse, face à un pastis ou un rosé piscine. Fini le stress et les ennuis du quotidien, place à la détente et à l’insouciance. Une virée à Arles pour la feria, un crochet à Aix-en-Provence, un déjeuner en Camargue, une visite au Mucem à Marseille. Au pays de Pagnol, on a l’embarras du choix. Enfin, en temps normal. Un saut à la pompe du coin pourrait vous obliger à revoir vos plans.

Aux dernières nouvelles, une station-service sur deux manquait au moins d’un carburant dans les Bouches-du-Rhône. En cause, là encore, les grèves dans les raffineries et les dépôts pour protester contre le recul de l’âge de la retraite. Avec un peu de chance, la situation pourrait s’améliorer dans les jours qui viennent. Elle pourrait aussi se péjorer.

Pas de panique pour autant. Expérience faite la semaine dernière, il existe des solutions. Moyennant de la patience, beaucoup de persévérance, un smartphone et le téléphone arabe, c’est possible. Première option, aller prendre la température aux abords d’une station-service. S’il n’y a pas de bouchon, c’est qu’elle est à sec. Si la circulation est dense, c’est qu’il ne reste qu’un carburant. S’il y a un énorme attroupement, soit vous êtes tombés sur une station réquisitionnée pour les professions prioritaires, soit vous allez avoir la joie de passer votre première journée de vacances à faire la queue.

Oubliez la grasse matinée

Deuxième option, fortement conseillée si on est sur la réserve, réaliser un point de situation à l’aide des applications censées vous informer des stocks disponibles autour de vous. Problème, la plus fiable n’est pas téléchargeable pour les portables enregistrés en Suisse. Test à l’appui, les indications des autres ne sont pas à jour. Trente bornes pour rien. Pour économiser votre réservoir, le mieux est donc de les appeler une par une. C’est un peu laborieux, mais ça marche. «Oui, nous avons du sans-plomb, venez à 6 h 45, nous ne sommes ouverts que pendant une heure». Vous rêviez d’une grasse matinée?

Reste deux possibilités. La première, une âme bienveillante qui vous signale un ravitaillement. J’ai foncé, non pas tête baissée, mais le nez sur le niveau de ma jauge. Vingt litres, pas une goutte de plus par véhicule, ce qui m’a permis de regagner la frontière. La deuxième? Le marché noir. Sur «Leboncoin», les annonces fleurissent. À trois euros le litre, certains proposent même la livraison, ça peut aider en cas de panne sèche. Voilà pour ce que j’ai dans ma besace. Et j’allais oublier, joyeuses Pâques!

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

